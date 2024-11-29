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        Haberler Gündem Güncel Taksi ve dolmuşlara acil durum butonu geliyor! | Son dakika haberleri

        Taksi ve dolmuşlara acil durum butonu geliyor!

        Taksi ve dolmuşlar ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, bu vasıtalara araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu getirildi. Kamera sistemi, sürücü koltuğu da dahil taşıtın içini ve gidiş istikametindeki yol kesimini gösterecek, taşıtın faaliyette olduğu süre içinde ve en az bir ay süre ile kayıt yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 09:57 Güncelleme: 29.11.2024 - 09:57
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        Taksi ve dolmuşlara acil durum butonu geliyor!
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        Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetede

        AA'da yer alan habere göre İçişleri Bakanlığınca, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Değişiklikle söz konusu yönetmeliğin "Hususiyetlerine Göre Araçlarda Bulundurulacak Techizat" bölümünde yer alan tabloya ekleme yapıldı.

        EN AZ 1 AY KAYIT YAPACAK

        Buna göre, Karayolu Taşıma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu kapsamında ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma taşıtları ile taksi ve taksi dolmuşlarda kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı bulundurulacak.

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        Sistem, sürücü koltuğu da dahil taşıtın içini ve gidiş istikametindeki yol kesimini gösterecek, taşıtın faaliyette olduğu süre içinde ve en az bir ay süre ile kayıt yapacak.

        Yapılan kayıtların ne kadarının ve hangi şartlarda bir IP adresine otomatik olarak kopyalanması gerektiğine ilişkin hususlarda, mahallin taşıma şartları göz önünde bulundurularak ulaşım koordinasyon merkezleri veya il trafik komisyonlarınca karar alınabilecek.

        1 MART 2025 DETAYI

        Bu kayıtlar, genel güvenlik ve trafik güvenliği ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olarak İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı) erişimine hazır bulundurulacak. Ayrıca, taksi ve taksi dolmuşlarda araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurulacak.

        Taksi ve taksi dolmuşlar için öngörülen araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurulması şartı, ihtiyaç halinde Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında faaliyet gösteren taşıtların tamamında veya belirlenenlerinde ulaşım koordinasyon merkezleri veya il trafik komisyonları tarafından zorunlu tutulabilecek. İçişleri Bakanlığı ülke genelinde uygulanmak üzere buna ilişkin karar alabilecek.

        Söz konusu sistemlerin montajına dair Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen kurum ya da kuruluşlar tarafından düzenlenen belge, taşıtın tescil kayıtlarına işlenecek ve bir sureti denetim sırasında ibraz edilmek üzere araçta muhafaza edilecek.

        Adı geçen teçhizatların belirli periyotlarda uygun çalışıp çalışmadığına dair kontrol, ilgili kurum tarafından yapılacak. Söz konusu teçhizatları bulundurma şartı, kapsamda bulunan taşıtların 1 Mart 2025 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacak.

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