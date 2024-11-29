İzmir'de kız meselesi husumeti kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre Fahrettinpaşa Mahallesi’nde iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Taraflardan B.B. tabanca ile 4 kişiye ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre; ekipler, tabancayla vurulan Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan A.M. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde sevk edildi.

ŞÜPHELİ KAÇTI, 2 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, şüpheli B.B'nin yakalanması için çalışma başlatırken olay esnasında yanında oldukları tespit edilen 2 arkadaşını gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.