Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te: Suriye ordusu ve muhalifler çatışıyor | Dış Haberler

Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te: Suriye ordusu ve muhalifler çatışıyor | Dış Haberler

Suriye'nin kuzeyindeki son muhalif bölgede bulunan Suriyeli muhalif Heyet Tahrir El Şam grubu, Mart 2020 yılında ilan edilen ateşkesin ardından ilk kez Suriye ordusuna karşı geniş çaplı bir askeri operasyon başlattığını ve yıllardır ilk kez bu kadar büyük bir ilerleme kaydederek toprak ele geçirdiğini duyurdu.

Militan Heyet Tahrir El Şam liderliğindeki muhalif gruplar koalisyonu tarafından yönetilen operasyonda Halep vilayetinin kuzeybatısında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kontrolü altındaki en az 34 bölgenin ele geçirildiği belirtildi.

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Şimdiye kadar 132 kişinin hayatını kaybettiği kara harekâtı, Mart 2020'den bu yana bu türden ilk bölgesel ilerleme. Suriye ordusu, HTŞ'nin Halep şehrinin dış mahallelerinden yaklaşık 10 km ve Lübnan'ın İran destekli Hizbullah'ının güçlü bir milis varlığına sahip olduğu iki Şii kasabası olan Nubl ve Zehra'dan birkaç kilometre uzakta ilerlediğini söyledi.

REKLAM HTŞ, İran yanlısı grupların ileri karakollarının bulunduğu Halep'in doğusundaki El-Nayrab havaalanına da saldırdı. HTŞ, bu harekâtın son haftalarda Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib'in güneyindeki bölgelerde sivillere yönelik saldırılarını artırmasına bir yanıt olduğunu ve isyancılarla cephe hattına yakın bölgelere asker yığan Suriye ordusunun saldırılarını engellemek için yapıldığını açıkladı.

Suriye ordusu, muhaliflerin elindeki İdlib kenti ile Eriha ve Sarmada kentlerinin yanı sıra İdlib vilayetinin güneyindeki diğer bölgeleri de vurduklarını duyurdu. Görgü tanıklarına göre Suriye Devlet Başkanı Esad muhaliflerinin son sığınağı olan bölgede, yüzlerce aile Türkiye sınırı boyunca daha güvenli bölgelere kaçıyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından terör örgütü olarak listelenen Heyet Tahrir El Şam uzun süredir Suriye hükümeti ve Rus güçleri tarafından hedef alınıyor.

Şam ve Moskova'dan cevap Rus ve Suriye hava kuvvetleri Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye sınırı yakınlarında HTŞ'nin elinde bulunan bölgeleri bombalayarak muhalifleri geri püskürttüğünü duyurdu. REKLAM Suriye ordusu sürpriz harekâtın ardından yaptığı ilk açıklamada 'geniş bir cephede büyük bir saldırı' başlatan muhaliflere ağır kayıplar verdirdiğini söyledi. Ordu, toprak kazanmak ve durumu eski haline getirmek için Rusya ve adı açıklanmayan "dost güçlerle" işbirliği yaptığını söyledi.

Muhalifler ise Şam'ın bölgedeki geniş çaplı çatışmalardan faydalanarak Suriye'nin Türkiye sınırına yakın, üç milyondan fazla insanın yaşadığı İdlib kentinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını belirtti. İran'ın SNN haber ajansı ise, İran Devrim Muhafızları Tuğgenerali Kioumars Pourhashemi'nin Suriye'nin Halep vilayetinde İsrail bağlantılı "teröristler" tarafından öldürüldüğünü bildirdi.