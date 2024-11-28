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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Slavia Prag - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Slavia Prag - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Slavia Prag-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5. maçında Çek ekibi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşıyor. Avrupa Ligi'nde Union SG galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, sonrasında Twente ve Manchester United ile berabere kalmış, AZ Alkmaar'a yenilmişti. 5 puan ve averajla 21. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Slavia Prag deplasmanında kazanıp galibiyet özlemini bitirmek istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 21:48 Güncelleme: 29.11.2024 - 00:10
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        STAT: Fortuna Arena

        HAKEM: Sascha Stegemann

        SAAT: 23.00

        YAYIN: TRT 1

        Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory.

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Mert, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 5. hafta maçında Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk oluyor.

        Trendyol Süper Li̇g'de son olarak Bellona Kayseri̇spor'u deplasmanda 6-2 mağlup eden Jose Mouri̇nho'nun öğrenci̇leri̇, Avrupa Li̇gi̇'nde de kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefli̇yor. Sarı-laci̇vertli̇ler Avrupa Li̇gi̇'nde oynadığı 4 maçta, 1 gali̇bi̇yet, 2 beraberli̇k ve 1 mağlubi̇yet alarak 5 puanla 21. sırada yer alıyor.

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        Tekni̇k di̇rektörlüğünü Ji̇ndri̇ch Trpi̇sovsky'ni̇n yaptığı Slavi̇a Prag i̇se Çekya li̇gi̇nde namağlup li̇derli̇k koltuğunda yer alıyor. Prag eki̇bi̇ Avrupa Li̇gi̇'nde i̇se 1 gali̇bi̇yet, 1 beraberli̇k ve 2 mağlubi̇yet aldı ve 4 puanla 23. sıraya yerleşti̇.

        Di̇ğer yandan Manchester Uni̇ted karşısında gördüğü kırmızı kart sebebi̇yle AZ Alkmaar deplasmanını tri̇bünden taki̇p eden Jose Mouri̇nho, Slavi̇a Prag karşısında takımının başında sahaya çıktı.

        Cezalı Becao'nun yanı sıra son haftalarda takıma ağırlığını koyan Amrabat yaşadığı mide rahatsızlığı, Mert Hakan ve Çağlar sakatlığı, Kayseri maçına damga vuran Oğuz Aydın ve Kostic ise adları UEFA listesinde olmadığı için Çekya'da görev alamıyor.

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