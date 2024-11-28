90 yıllık geçmişe sahip motosiklet markası KTM'nin ana şirketi Pierer Mobility yeniden yapılandırma talebinde buludu. Firma büyük ölçüde değer kaybederken üretim kapasitesinin düşeceği de belirtiliyor.

Hisseleri sene başından bu yana gerileyen firmanın kaybı yüzde 84'e ulaşırken, son zamanlarda, şirketin Avrupa'da işlem gören hisse senetleri ciddi bir düşüş yaşadı ve tamamen iflas olasılığına dair söylentiler yayıldı. Pierer Mobility, borçlarını kapatmak için yeni yatırımcılar veya kredi sağlayıcılar arıyordu ancak bu konuda zamanı tükenmiş görünüyor.

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Bloomberg'in bildirdiğine göre, girişimci Stefan Pierer ve Hintli Bajaj Auto Ltd.'nin sahibi olduğu şirket, Avrupa çapında yaşanan endüstriyel kriz ve motosikletlere olan talebin azalması nedeniyle mali sıkıntılarla karşı karşıya. Ana şirketi Pierer Industrie AG, Pazartesi günü alacaklılardan yaklaşık 250 milyon Euro (262 milyon dolar) borcun vadesini uzatmalarını istedi.

REKLAM Pierer Mobility, KTM revizyonunun üretimin yeniden boyutlandırılmasını ve fazla stokun kademeli olarak ayarlanmasını içereceğini ve Avusturya tesislerinin üretimini önümüzdeki iki yıl içinde 1 milyar Euro'dan fazla azaltacağını söyledi. YENİ PLAN VE YÖNETİM AÇIKLAMASI Pierer Mobility'nin ortak CEO'ları Stefan Pierer ve Gottfried Neumeister, KTM'nin basın açıklaması ve Pierer Mobility web sitesinde yeni bir plan duyurdular. Stefan Pierer, "Son otuz yıl boyunca, Avrupa'nın en büyük motosiklet üreticisi olma yolunda büyüdük. Dünya genelinde milyonlarca motosiklet sürücüsüne ilham verdik. Şimdi geleceğe yönelik bir ara veriyoruz. KTM markası hayatımın işi ve bunu savunacağım" ifadelerini kullandı.

Gottfried Neumeister ise, "Şirketin mevcut durumunu ele alarak önemli katkılarda bulundum. Birlikte, şirketi başarıya geri döndüreceğimizden eminim" şeklinde konuştu. Şirket, uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlamak amacıyla yeniden yapılandırma planları hazırladı. Bu plan, KTM Grubu'nun varlığını sürdürmek ve zorlukların üstesinden gelmek için temel oluşturmayı amaçlıyor.

KTM'NİN İFLASTAN ÇIKMA ÇABASI Pierer Mobility, KTM AG'nin Avusturya'da iflas etmekten kurtulmak için yapacağı çalışmaları duyururken zararını da açıkladı. KTM, 'Çok yüksek üç basamaklı milyon Euro' finansman gereksinimini karşılayamayacağını ve yılı ciddi zararla kapatacağını açıkladı. Şirket, kredi sağlayıcılarıyla bir yeniden yapılandırma planı konusunda anlaşma sağlamayı hedefliyor. Hisse senetleri, %45 oranında düşerek, bir günlük en büyük kaybı yaşadı ve yıl içindeki toplam kaybı %84'e yükseldi.

Pierer Mobility, Avrupa genelindeki endüstri krizi ve motosiklet talebinin zayıf kalması nedeniyle finansal zorluklarla karşı karşıya. Şirketin ana kuruluşu Pierer Industrie AG, kredi sağlayıcılarından yaklaşık €250 milyon ($262 milyon) borcun vadesini uzatmalarını istedi. KTM'nin yeniden yapılandırma süreci kapsamında, üretim ve stok fazlası azaltılacak ve Avusturya tesislerindeki üretim iki yıl içinde €1 milyar oranında düşürülecek.