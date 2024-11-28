Savaş ve barış... Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası

Üst üste kötü sonuçlarla sarsılan ve lider Galatasaray'ın da 13 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta gece yarısı gelen resmi bir açıklamayla ortalık karıştı.

Saat 00.27 sularında paylaşılan mesajda Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

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Gece yarısından itibaren de siyah-beyazlılarda sıcak gündem başlamış oldu.

YÖNETİMİN BİLGİSİ YOKTU, İSTİFALAR GELMEYE BAŞLADI

Samet Aybaba ve Brad Friedel, karardan resmi açıklamayla haberdar olurken yönetim kurulunun büyük çoğunluğunun bu konu ile ilgili bilgisi yoktu.

Başkan Hasan Arat'ın deprem etkisi yaratan kararının ardından 2. Başkan Hüseyin Yücel başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri durum değerlendirmesi yapmaya başladı.

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Sabah olduğunda şok etkisi yaratan gelişmeler yaşanmaya devam etti. İlk istifa kararı sabah 09.00 sularında Asbaşkan Onur Göçmez'den gelirken Aybaba ve Friedel'ın ayrılık mesajından haberdar edilmeyen iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifa kararı aldı. Beşiktaş İletişim Direktörü Okay Karacan ile de yolların ayrıldığı açıklandı.

YÖNETİM KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI Beşiktaş'ta istifaların artması beklenirken öğle saatlerinde yönetim kurulu, olağanüstü gündemle Tüpraş Stadyumu'nda toplandı. Toplantıda ilk olarak Asbaşkan Onur Göçmez'in aldığı istifa kararı kabul edilmedi. Göçmez göreve devam kararı aldı. Işıl Zeybek'in istifası ise sonraya bırakıldı.

"YENİ FORMÜLLE" DEVAM KARARI ALINDI Toplantıda yaşanan futbol yönetimi konusunda uzun süredir yaşanan fikir ayrılıkları masaya yatırıldı. İstifaların artması beklenen yönetim kurulunun gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıdan yeni bir yönetim formülüyle barış sağlandı. Asbaşkan Mete Vardar'ın toplantıdan "birlik" mesajı çıktığını söylediği açıklamaların ardından şok etkisi yaratan bir başka bildirim Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapıldı.

ARAT FUTBOL AŞ'DEN İSTİFA ETTİ, YENİ PATRON YÜCEL Hasan Arat, Beşiktaş Futbolcu Yatırımları AŞ'deki başkanlığından istifa ederken görevi ikinci başkan Hüseyin Yücel'e devretti. Yücel'in yanı sıra asbaşkanlarda Mete Vardar ve Onur Göçmez ile yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar da yeni futbol yapılanmasına dahil oldu. Hasan Arat ise bundan böyle sadece "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı" görevine devam edecek. Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, basın mensuplarının karşısına çıkarken yeni yapılanmayı aktardı. Bundan sonra futbolla ilgili en yetkili isimlerin Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar olacağını belirten Arat, artık güçler ayrılığı olacağını, kendisinin ise kulüp siyasetiyle ilgileneceğini ifade etti.