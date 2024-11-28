Donald Trump, ilk d&ouml;neminde Beyaz Saray Ulusal G&uuml;venlik Konseyi &ouml;zel kalem m&uuml;d&uuml;r&uuml; ve d&ouml;nemin Başkan Yardımcısı Mike Pence in ulusal g&uuml;venlik danışmanı olarak g&ouml;rev yapan Kellogg u Rusya &Ouml;zel Temsilcisi olarak atadığını duyurdu. Kellogg un yeni g&ouml;revinde &ccedil;atışmanın &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;ne y&ouml;nelik girişimlerde merkezi bir rol oynaması bekleniyor. Halihazırda Rusya-Ukrayna Savaşı i&ccedil;in Biden y&ouml;netiminin &ouml;zel bir temsilcisi bulunmamakla birlikte, Trump &ouml;zel olarak bu pozisyonun oluşturulmasıyla ilgilendiğini ifade etmişti. Rusya-Ukrayna Savaşı nı hızlı bir şekilde sona erdirmek Trump ın se&ccedil;im kampanyasındaki ana vaatlerinden biriydi. Trump sosyal medya &uuml;zerinden yaptığı a&ccedil;ıklamada Keith, ilk d&ouml;nemimde son derece hassas ulusal g&uuml;venlik rollerinde g&ouml;rev yapmak da dahil olmak &uuml;zere se&ccedil;kin bir kariyere &ouml;nc&uuml;l&uuml;k etti dedi. Reuters in Haziran ayında yayınladığı bir habere g&ouml;re Kellogg un savaşı sona erdirme planı, savaş hatlarını mevcut yerlerinde dondurmayı ve hem Kiev i hem de Moskova yı m&uuml;zakere masasına oturmaya zorlamayı i&ccedil;eriyor. Kellogg Ukrayna planını, Trump d&ouml;neminde Ulusal G&uuml;venlik Konseyi nde &ouml;zel kalem m&uuml;d&uuml;r&uuml; olarak da g&ouml;rev yapan Fred Fleitz ile birlikte hazırladı. &Ouml;nerilen stratejiye g&ouml;re ABD Ukrayna ya ancak barış g&ouml;r&uuml;şmelerine girmesi halinde daha fazla Amerikan silahı alabileceğini s&ouml;yleyecek. ABD aynı zamanda Moskova yı m&uuml;zakereyi reddetmesi halinde ABD nin Ukrayna ya desteğinin artacağı konusunda uyaracak. Ukrayna i&ccedil;in NATO &uuml;yeliği yakın gelecekte masadan kaldırılacak.