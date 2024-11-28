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        Haberler Dünya Binlerce Lübnanlı ateşkesin ardından evlerine dönmek için yola çıktı | Dış Haberler

        Binlerce Lübnanlı ateşkesin ardından evlerine dönmek için yola çıktı

        İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında 14 aydır süren çatışmalarda uzun süredir devam eden çabalar sonucu ateşkes sağlandı. Dün sabah yürürlüğe giren ateşkesin ardından yerinden edilen binlerce Lübnanlı evlerine dönmek için yola çıktı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 07:40 Güncelleme: 28.11.2024 - 07:40
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        • 1

          İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından, ülkenin güneyindeki Nebatiye iline bağlı Bint Cubeyl'deki vatandaşlar evlerine dönmeye başladı.

        • 2

          Ateşkes anlaşmasının açıklanıp yürürlüğe girmesiyle, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Lübnanlılar güneyindeki yurtlarına geri dönmek için adeta akın etti.

        • 3

          Nebatiye iline bağlı Bint Cubeyl, Lübnan'ın güneyinde İsrail güçleri ile Hizbullah mensuplarının çatışmalarına sahne olan bölgelerden biri.

        • 4

          Nüfusunun yaklaşık 30 bin olduğu belirtilen Bint Cubeyl sakinlerinin yüzde 95'inin İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildiği tahmin ediliyor.

        • 5

          Lübnanlı Ebu Muhammed, güney sakinlerinin 1948'den bu yana İsrail'in vahşice saldırılarına alıştığını; her 10-15 yılda bir benzer saldırılara maruz kaldıklarını ifade ederek, "direniş sayesinde" yeniden evlerine döndüklerini ifade etti.

        • 6

          "Bu yıllarda İsrail'in topraklarımıza göz diktiğini öğrendik." diyen Ebu Muhammed, bunun karşısında direnişle mücadele edilmesi gerektiğini de öğrendiklerini aktardı.

        • 7

          LÜBNAN'DA 1,9 MİLYONA YAKIN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

          Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.

        • 8

          BIDEN ATEŞKESİ DUYURDU

          ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

          Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda ise İsrail ve Lübnan başbakanlarıyla görüştüğünü, her iki tarafın da "İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme teklifini kabul ettiğini" belirtmişti.

        • 9

          Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (Türkiye saati ile 05.00) yürürlüğe girmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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