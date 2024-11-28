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        Haberler Gündem Ordu'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü; kaza kamerada - Güncel haberler

        Kamyona arkadan çarptı: 3 ölü; kaza anı kamerada

        Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 00:57 Güncelleme: 28.11.2024 - 00:57
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        Kamyona arkadan çarptı: 3 ölü; kaza kamerada
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        Kaza, saat 15.00 sıralarında Devlet Sahil Yolu Eski Kızılcakese Mahallesi’nde meydana geldi.

        Kızılcakese Mahallesi istikametinden çıkıp, kavşaktan dönüş yapmak isteyen İbrahim Ö. (59) yönetimindeki kamyona, Ünye istikametine seyir halinde olan Zekeriya Furkan Aydın (28) yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Zekeriya Furkan Aydın ile araçta bulunan Muhammet Demir (39) ve oğlu Abdulsamet Demir’in (17) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        3 kişinin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü İbrahim Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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