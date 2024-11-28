Baba oğul kavgası kanlı bitti!
Tekirdağ'da, emekli infaz koruma memuru olan 59 yaşındaki Ahmet O., bıçakla kendisine saldıran 36 yaşındaki oğlu Yunus O.'yu, tabanca ile vurarak yaraladı. Baba gözaltına alınırken oğlunun durumunun ağır olduğu öğrenildi
Tekirdağ'da olay, Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi Atilla Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Emekli infaz koruma memuru Ahmet O (59)., henüz belirlenemeyen nedenle oğlu Yunus O. (36) ile tartıştı.
BIÇAKLA BABASINA SALDIRDI
DHA'daki habere göre tartışma sırasında iddiaya göre; Yunus O., bıçakla babasına saldırdı.
OĞLUNU KASIĞINDAN VURDU
Bu sırada ruhsatlı tabancasını alan Ahmet O., oğluna ateş açarak kasığından yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yunus O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
BABA GÖZALTINA ALINDI
Evde incelemede bulunan polis, Ahmet O.'yu gözaltına alarak, olayla ilgili çalışma başlattı.