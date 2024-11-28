Tekirdağ'da olay, Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi Atilla Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Emekli infaz koruma memuru Ahmet O (59)., henüz belirlenemeyen nedenle oğlu Yunus O. (36) ile tartıştı.

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BIÇAKLA BABASINA SALDIRDI DHA'daki habere göre tartışma sırasında iddiaya göre; Yunus O., bıçakla babasına saldırdı.

OĞLUNU KASIĞINDAN VURDU Bu sırada ruhsatlı tabancasını alan Ahmet O., oğluna ateş açarak kasığından yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yunus O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. BABA GÖZALTINA ALINDI Evde incelemede bulunan polis, Ahmet O.'yu gözaltına alarak, olayla ilgili çalışma başlattı.