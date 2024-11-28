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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı muhtemel 11'i - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı muhtemel 11'i

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 5. maçında AZ Alkmaar'a konuk olacak. Turnuvada namağlup durumda olan ve 10 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, Hollanda ekibini mağlup ederek liderlik için iddiasını sürdürmek istiyor. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 09:52 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:16
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bu akşam Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. AFAS Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

        • 2

          UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, "Kupa 2"de çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, 5. haftaya 10 puanla averajla 3. sırada girdi.

        • 3

          AZ Alkmaar ise UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puanla 17. sırada bulunuyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Hollanda temsilcisi, organizasyonda 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

        • 4

          YUNUS AKGÜN AVRUPA'YI BOŞ GEÇMİYOR

          Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada da gol attı. Kanattaki performansıyla dikkati çeken milli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iki kez fileleri havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde de PAOK, RFS, Elfsborg ve Tottenham'a birer gol kaydeden Yunus, bu sezon toplamda 6 gole ulaştı.

        • 5

          ASLAN, SON 14 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

          Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 14 resmi maçta da mağlubiyet görmedi. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında 4 UEFA Avrupa Ligi ve 10 Süper Lig maçı oynadı. "Cimbom", söz konusu müsabakaların 2'sinde berabere kaldı ve 12'sini kazandı.

        • 6

          G.SARAY'DA 4 EKSİK

          Sarı-kırmızılı ekipte Kaan Ayhan, Mauro Icardi ve Ismail Jakobs, yaşadığı sakatlık sebebiyle müsabakada oynayamayacak. UEFA'ya nihai kadronun bildirilmesinden sonra transfer edilen Roland Sallai ise listeye kayıt ettirilmediği için AZ Alkmaar maçı kadrosunda yok.

        • 7

          OKAN BURUK, REKORUNU GELİŞTİRMEK İSTİYOR

          2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör olan Okan Buruk, bu rekorunu geliştirmeye çalışacak.

        • 8

          Tecrübeli teknik adam, son olarak Tottenham'ı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde 9. galibiyetini aldı. Buruk, AZ Alkmaar karşısında da kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki galibiyet sayısını 10'a çıkarmayı amaçlayacak.

        • 9

          AZ ALKMAAR LİGDE 6. SIRADA

          AZ Alkmaar, Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 14. hafta öncesinde 6. sırada bulunuyor. Geçen sezon ligi 4. sırada bitiren AZ Alkmaar, sezon başından beri Hollanda 1. Futbol Ligi'nde 13 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayarak 20 puan topladı. AZ Alkmaar, ligde 25 gol atarken, 15 kez topu ağlarında gördü.

        • 10

          ALKMAAR, AVRUPA LİGİ'NİN EN GENÇ KADROSUNA SAHİP

          AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nin en genç takımı konumunda bulunuyor. Hollanda ekibi, bu sezon altyapısından yetişen Jayden Addai, Wouter Goes ve Peer Koopmeiners gibi birçok genç futbolcuya şans vererek takımın yaş ortalamasını 23,7'ye kadar indirdi ve UEFA Avrupa Ligi'nin en geç kadrosuna sahip oldu. AZ Alkmaar'ı organizasyonda 24,7 yaş ortalamalarıyla Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve Danimarka'dan Midtjylland takip ediyor.

        • 11

          Galatasaray'ın muhtemel 11'i:

        • 12

          Muslera

        • 13

          Nelsson

        • 14

          Sanchez

        • 15

          Abdülkerim

        • 16

          Torreira

        • 17

          Sara

        • 18

          Barış Alper

        • 19

          Berkan

        • 20

          Mertens

        • 21

          Yunus

        • 22

          Osimhen

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