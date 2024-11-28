Kastamonu'da yürekleri kavuran bir olay yaşandı. Tosya ilçesine bağlı Yukarıberçin köyünde, Sabri Gizli'ye (80) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine köye itfaiyeye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

BİR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI Yaralı olarak kurtarılan Şahin Gizli (45), ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

"BABAM VE ENGELLİ KARDEŞİM EVDE" Şahin Gizli'nin, evde babası Sabri ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, bu kişileri bulmak için çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI Yapılan çalışmanın ardından saat: 10.20 sıralarında, Sabri Gizli ve engelli oğlu Salih Gizli'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

50 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU Evin alt katındaki ahırda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvan da yangında telef oldu.

"GELDİĞİMDE ÇATISI YANMIŞTI" Köy sakinlerinden Şükrü Tekin, yangın çıkan eve ulaştığında saatin 04.00 olduğunu belirterek, "Geldiğimde çatısı yanmış, alevler devam ediyordu. Altında bulunan hayvanlardan birkaç tanesini kurtardık ama yangın devam ettiği için diğerlerini kurtaramadık" dedi.