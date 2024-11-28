Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, evinin önünde oynayan ve bir anda yolun karşısına geçmek için koşmaya başlayan Onur Şeren (4), seyir halinde olan minibüsün altında kaldı.

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HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI AA ve İHA'daki habere göre, çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Onur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ Küçük çocuğun cenazesi morgdaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

FECİ OLAY KAMERAYA YANSIDI Yaşanan feci olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili servis sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.