Sürpriz görüşme: Donald Trump Mark Zuckerberg ile akşam yemeğinde bir araya geldi

ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 4 yıl sonra Beyaz Saray'a geri dönmeye hazırlanan Donald Trump'ın, Meta kurucu ve CEO'su Mark Zuckerberg ile akşam yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.

Nadir olarak bir araya gelen Trump ve Zuckerberg ikilisi, Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar A Lago'da buluştu, bu görüşme Zuckerberg'in Trump ile olumlu ilişki kurma yönündeki bir girişimi olarak yorumlandı.

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Meta'nın bir sözcüsü, Zuckerberg ve Trump'ın Çarşamba günü görüştüğünü doğruladı ve yeni yönetim hakkında konuşmak üzere başkan seçilen kişi ve ekibinin diğer üyeleriyle akşam yemeğine davet edildiğini söyledi. KONGRE BASKININ ARDINDAN TRUMP'IN FACEBOOK HESABI KAPATILMIŞTI REKLAM Trump'ın 2020 seçimlerini kaybetmesinin ardından 6 Ocak 2021'de destekçileri ABD Kongresi'ni basmıştı. Bu süreçte sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Trump'ın Facebook hesabı kapatılmıştı. Facebook, Trump'ın hesabını 2023'ün başlarında yeniden açtı.

Konuya ilişkin bilgisi olan üç kaynak New York Times'a yaptığı açıklamada, görüşme talebinin son on yıldır Trump ile gergin ilişkisi olan Zuckerberg tarafından geldiğini dile getirdi. 2024 ABD Başkanlık Seçimleri sırasında Zuckerberg, herhangi bir başkan adayına desteğini açıklamadı. TRUMP'TAN "ZUCKERBERG'E DİKKATLİ OL" MESAJI Zuckerberg o zamandan beri Trump'a karşı nispeten daha olumlu bir duruş sergiledi. Trump'a yönelik suikast girişimini kınadı. Zuckerberg ayrıca, üst düzey Biden yönetimi yetkililerinin pandemi sırasında bazı COVID-19 "sansürlemesi" için Facebook'a baskı yaptığından şikayet etti.

Yine de Trump son aylarda Zuckerberg aleyhinde açıklamalarda bulunmaya devam etti. Temmuz ayında kendi sosyal medya platformu Truth Social'da Meta CEO'su için kullandığı bir takma adı kullanarak "ZUCKERBUCKS, dikkatli ol!" mesajını yazmıştı. Trump'ın yeni kabinesinde Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcılığına atanan Stephen Miller, Zuckerberg'in diğer iş insanları gibi Trump'ın ekonomik planlarını desteklemek istediğini söyledi. Miller Fox News'e görüşmeye ilişkin verdiği demeçte, "Mark'ın açıkça kendi çıkarları, kendi şirketi ve kendi gündemi var. Ancak Trump'ın liderliğinde Amerika'nın ulusal yenilenmesini desteklemek istediğini açıkça belirtti." ifadelerini kullandı.