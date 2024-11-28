Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!

        İstanbul'da Beşiktaş sahilinde ateş yakıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden emniyet güçleri saldırıya uğradı. Olayda bir saldırgan, kimlik soran polisin elini ısırdı. Hakaretler eden şüpheli ardından da polise tekme attı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 10:50 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beşiktaş'ta İskele Meydanı'nda ateş yakıldığı ihbarına giden polis ekipleri, GBT yaptığı sırada bir kişi, kimliğini vermedi.

        DHA'nın haberine göre polise küfür ve hakaret eden şüpheli, gözaltına alınmak istenince arbede çıktı. Polisin elini ısırıp yumruk atan şüpheli güçlükle gözaltına alındı. Polisin parmağının çatladığı öğrenilirken, şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

        POLİSE HAKARET VE KÜFÜR ETTİ

        Olay, 26 Kasım Salı günü saat 19.50 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde polis ekipleri ateş yakıldığı ihbarı üzerine iskele meydanına geldi. Polis buradaki gruba Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yaptığı sırada Reşit Bahadır B. (27) kimliğini vermek istemedi. Reşit Bahadır B. polise hakaret ve küfretti.

        REKLAM

        KİMLİĞİ VERMEYİP POLİSE TEKME ATTI

        Bunun üzerine şüpheli polis ekipleri tarafından kimlik tespiti için emniyete götürülmek istendi. Ancak bu sırada Reşit Bahadır B., polis memuruna yumruk attı. Dakikalarca direnen şüpheli, polisin elini ısırıp yumruk atmaya devam etti. Biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilen şüpheli, güçlükle gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşananları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        POLİSİN PARMAĞINI ÇATLATTI SERBEST KALDI

        Öte yandan şüphelinin attığı yumruk sonucu polis memuru İ.Y.'nin parmağında çatlak meydana geldiği öğrenildi.

        Reşit Bahadır B., emniyette ifadesi alındıktan sonra 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' ve 'Tehdit-Hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye çıkartılan şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. Şüphelinin 'gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet' suçundan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Yürekleri yaktı! Pastayla ikizinin mezarı başında!
        Yürekleri yaktı! Pastayla ikizinin mezarı başında!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        "Eşitlik sağlanmalı"
        "Eşitlik sağlanmalı"
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        Trump Zuckerberg ile görüştü
        Trump Zuckerberg ile görüştü
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        Buzlanma ve don uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinin altında
        Buzlanma ve don uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinin altında
        Avukatına âşık oldu
        Avukatına âşık oldu
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        Habertürk Anasayfa