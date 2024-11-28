İstanbul'da alınan bilgiye göre, Beyoğlu'ndaki Çatmamescit Mahallesi'nde bir apartmanda ikamet eden, kanser hastası olduğu öğrenilen Meral S'den (79) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

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YAŞLI KADIN HAREKETSİZ BULUNDU AA'da yer alan habere göre eve giden polis, yaşlı kadını odada hareketsiz halde buldu.

YÜZÜNDE MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ Sağlık ekipleri, yüzünde şişlikler ve morluklar görülen Meral S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

OĞLU DARP EDEREK ÖLDÜRDÜ Polis ekipleri, yaşlı kadının oğlu Emre İ. (57) ile henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada darp edilerek, öldürüldüğünü tespit etti. KATİL EVLADIN ELLERİNDE ŞİŞLİK BELİRLENDİ Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelinin, yapılan kontrollerde ellerinin üst kısmında şişlik olduğu anlaşıldı. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Emre İ, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.