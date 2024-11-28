İstanbul'da kan donduran olay! Kanser olan annesini döverek öldürdü!
İstanbul'da 79 yaşındaki Meral S.'den haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Yapılan soruşturmayla kanser hastası olan yaşlı kadının, 57 yaşındaki oğlu Emre İ. tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısının ellerinde şişlik olduğu saptandı. Zanlı tutuklandı
İstanbul'da alınan bilgiye göre, Beyoğlu'ndaki Çatmamescit Mahallesi'nde bir apartmanda ikamet eden, kanser hastası olduğu öğrenilen Meral S'den (79) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.
YAŞLI KADIN HAREKETSİZ BULUNDU
AA'da yer alan habere göre eve giden polis, yaşlı kadını odada hareketsiz halde buldu.
YÜZÜNDE MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ
Sağlık ekipleri, yüzünde şişlikler ve morluklar görülen Meral S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
OĞLU DARP EDEREK ÖLDÜRDÜ
Polis ekipleri, yaşlı kadının oğlu Emre İ. (57) ile henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada darp edilerek, öldürüldüğünü tespit etti.
KATİL EVLADIN ELLERİNDE ŞİŞLİK BELİRLENDİ
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelinin, yapılan kontrollerde ellerinin üst kısmında şişlik olduğu anlaşıldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Emre İ, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.