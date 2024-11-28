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        Haberler Gündem 3. Sayfa KAN DONDURAN OLAY | Kanser olan annesini döverek öldürdü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kan donduran olay! Kanser olan annesini döverek öldürdü!

        İstanbul'da 79 yaşındaki Meral S.'den haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Yapılan soruşturmayla kanser hastası olan yaşlı kadının, 57 yaşındaki oğlu Emre İ. tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısının ellerinde şişlik olduğu saptandı. Zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:52 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:30
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        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
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        İstanbul'da alınan bilgiye göre, Beyoğlu'ndaki Çatmamescit Mahallesi'nde bir apartmanda ikamet eden, kanser hastası olduğu öğrenilen Meral S'den (79) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

        YAŞLI KADIN HAREKETSİZ BULUNDU

        AA'da yer alan habere göre eve giden polis, yaşlı kadını odada hareketsiz halde buldu.

        YÜZÜNDE MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

        Sağlık ekipleri, yüzünde şişlikler ve morluklar görülen Meral S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        OĞLU DARP EDEREK ÖLDÜRDÜ

        Polis ekipleri, yaşlı kadının oğlu Emre İ. (57) ile henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada darp edilerek, öldürüldüğünü tespit etti.

        KATİL EVLADIN ELLERİNDE ŞİŞLİK BELİRLENDİ

        Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelinin, yapılan kontrollerde ellerinin üst kısmında şişlik olduğu anlaşıldı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Emre İ, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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        #istanbul
        #Beyoğlu
        #Son dakika haberler
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