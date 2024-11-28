TÜYEMDER Başkanı Mehti Şeren: "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor"

TÜYEMDER Yöneti̇m Kurul Başkanı Mehti Şeren, piyasada dolaşıma giren sahte dolar banknotlar hakkında Kapalıçarşı'da basın açıklaması yaptı.

Şeren'in açıklaması şöyle:

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"Ben bir haftada 2 paraya rastladım, onlar da tespit ediliyor. Tamamı yalan ve asılsız. Sahte ve abartılı iddialarla ekonomik güveni sarsanlarla ilgili işlemler başlatılmalıdır. Buradaki en önemli konu bankalar, döviz bürolarından ve vatandaşlardan dolar almıyor. Sahte olmayan doları almak zorundasınız dersek onlar da almak zorunda kalır. Bankalar bu parayı almaya başlarsa bütün sorun çözülür.

Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu bunu hemen anlıyor. Sahte paralar önce döviz bürolarına gelir. Oradan Kapalı Çarşı’daki büyük döviz bürolarına ulaşır. Merkez Bankası buna bizi pas geçerek nasıl ulaştı." Piyasada sahte dolar paniği Haberi Görüntüle