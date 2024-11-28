Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
İstanbul'da gasp dehşeti yaşandı. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu'nun önü uzun namlulu maskeli 4 kişi tarafından saldırıya uğradı. Çavuşoğlu'nu önce darp edip ardından aracını gasp eden şüpheliler olay yerinden kaçtı. İstanbul polisi geniş çaplı soruşturma başlattı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..
Feci olay Küçükçekmece Halkalı’da bu sabah 05.25 sıralarında meydana geldi.
Sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu'nun önü, Tema Camii önünde uzun namlulu kar maskeli kişiler tarafından kesildi.
SALDIRIP ARACINI GASP ETTİLER
Silahlı 4 kişi olduğu belirtilen şüpheliler, Prof. Dr.Halit Çavuşoğlu'nu önce darp etti. Ardından aracını gasp etti. Şoke olan ve olayın ardından polis merkezine giden Çavuşoğlu, başına gelenleri polise anlattı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çavuşoğlu, başına gelen saldırıyı anlatarak şikayetçi oldu. Olayın ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerinde çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini izlemeye aldı.