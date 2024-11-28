Türkiye, fiziki dolar alım-satımını durma noktasına getiren sahte dolar skandalını konuşmaya devam ederken her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Pek çok banka ve döviz bürosu 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmese de gerçeğinden makinelerin bile ayırt edemediği sahte dolarlar piyasada dönmeye devam ediyor.

Sahte doların perde arkası Haberi Görüntüle

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Son olarak Bakırköy'de bir döviz bürosuna getirilen sahte bir 100 dolarlık bir banknot, makineler tarafından tespit edilemedi. Ancak döviz bürosundaki çalışanların tecrübesi sayesinde elle yapılan inceleme sonucu banknotun sahte olduğu anlaşıldı.

Ele geçirilen 100 dolarlık sahte banknotun görüntüsüne HABERTÜRK ulaştı: REKLAM Sahte banknotu getiren kişinin düşük miktarda bir para bozdurmaya çalışması sebebiyle kendisinin de mağdur olduğu düşünülüyor. 📌 Piyasada ne kadar sahte dolar var?

📌 Sahte dolar nasıl tespit edildi?

📌 Sahte dolar nasıl anlaşılır?https://t.co/1aUF3vjaNu Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas (@yvzbrls) Para Gündem'de Serap Belet'e (@SerapBelet) değerlendirdi pic.twitter.com/PumyKzJJ88 — Habertürk (@Haberturk) November 28, 2024 BULGARİSTAN'DAN DA GİRİŞ YAPTI Kaynaklar dün HABERTÜRK'e toplam değerinin milyar doları aştığı düşünülen sahte dolarların ilk olarak Güneydoğu sınırından Türkiye'ye giriş yaptığını belirtmişti. Ancak son günlerde ele geçirilen dolarların bir kısmının da Bulgaristan'dan ülkeye sokulduğu anlaşıldı. Dolayısıyla sahte dolarlar tek bir noktada değil pek çok farklı noktadan ülkeye sokulmuş.

Piyasada sahte dolar paniği Haberi Görüntüle IRAK'TA YAZILIMLAR GÜNCELLENDİ Bu arada gerçeğinden ayırt edilmeyen sahte dolarlar Türkiye'ye sokulup, yayılmadan önce Irak'ta da sıkıntı yaratmış. Irak'ta da benzer bir skandalın patlak vermesiyle para sayma makineleri üreticiler tarafından güncellenmiş. Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı Haberi Görüntüle BEYAZ VE MAVİ DOLARLA NE KASTEDİLİYOR? Son günlerde döviz bürolarına giden vatandaşlar büroların sadece 'mavi dolar' kabul ettiğini belirtiyor. Peki mavi ve beyaz dolarla tam olarak ne kastediliyor?

Bakırköy'deki örnekte görüldüğü gibi gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte dolarlar 1999 yılı tasarımlı 100 dolarlık banknotların sahtesi. Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi uzun yıllar dolaşımda en çok yer alan 100 dolarlık banknotlar bu 'beyaz' dolarlardı. 2009'dan itibaren ise aşağıda gördüğünüz mavi şeritli ve hafif mavi tonunun yer aldığı dolarlar basılmaya başlandı. Şu anda gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte dolarlar arasında henüz 'mavi' dolara rastlanmadı. Dolayısıyla işlemlerini tamamen durdurmak istemeyen döviz büroları 'mavi' dolar şartı öne sürüyor.