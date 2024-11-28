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        Haberler Yaşam 35 bin yıllık kılıç dişli kedi yavrusu bulundu

        35 bin yıllık kılıç dişli kedi yavrusu bulundu

        Bilim insanları, Sibirya'da yaklaşık 35 bin yıl önce yaşamış olduğu tahmin edilen bir kılıç dişli kedi yavrusunun neredeyse 'kusursuz şekilde korunmuş' mumyasını keşfetti

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 14:12 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:12
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        35 bin yıllık... Kusursuz şekilde korunmuş!
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        Sibirya'da kılıç dişli bir kedi türü olan 'Homotherium latidens'a ait yavru mumya keşfedildi.

        Yakutistan'ın kuzeydoğusundaki Badyarikha Nehri yakınlarında bulunan kedi yavrusu, paleontologların gözetiminde mamut dişi arayan işçiler tarafından ortaya çıkarıldı.

        Araştırmacılar yaklaşık 35 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen yavrunun, kusursuz şekilde korunmuş deri, kürk ve diş yapısıyla dikkat çektiğini söyledi.

        Bilim insanları, mumyanın şimdiye kadar Asya'da keşfedilmiş ilk 'kılıç dişli kedi mumyası' olduğunu ve türün Pleistosen dönemde Avrasya'nın geniş bölgelerine yayıldığını kanıtladığını belirtti.

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        Yavrunun koyu kahverengi tüyleri kısa ve oldukça yoğun olduğu ifade edilirken tüylerin şaşırtıcı derecede yumuşak olduğunu belirten çalışmanın baş yazarı ve Moskova'daki Rusya Bilimler Akademisi üyesi Alexey V. Lopatin, "Uzun zaman önce soyu tükenmiş bir hayvanın görünümünü kendi gözlerinizle görmek harika bir duygu. Özellikle de söz konusu hayvan, kılıç dişli bir kedi gibi ilginç bir yırtıcı olduğunda" dedi.

        Araştırmacılar, yavrunun ön bacaklarının korunmasının özellikle olağanüstü olduğunu belirtti.

        Yapılacak DNA analizleri ile yavrunun biyolojisi ve yaşam tarzı hakkında daha fazla bilgi elde edileceği ifade edildi.

        Öte yandan bu türe ait fosilleşmiş kemikler daha önce Hollanda ve Kanada'nın Yukon bölgesinde bulunmuştu.

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        #kılıç dişli kedi yavrusu
        #Sibirya
        #35 bin yıllık kedi yavrusu
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