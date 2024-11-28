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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'ya yönelik saldırılara ilişkin konuştu: "Dünyada Rus Oreşnik füzesine benzer hiçbir şey yok" | Dış Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'ya yönelik saldırılara ilişkin konuştu: "Dünyada Rus Oreşnik füzesine benzer hiçbir şey yok"

        Rusya Devlet Başkanı Putin, gece boyu Ukrayna'ya yönelik düzenlenen saldırıların Ukrayna'nın Amerikan ve İngiltere yapımı füzelerle yaptığı saldırılara yanıt olduğu söyledi. Putin, Rusya'nın "düşmanın eylemlerine yanıt olarak" yeni füzeyi konuşlandırmak zorunda kaldığını, "dünyada Rus Oreşnik füzesine benzer hiçbir şey" olmadığını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 14:24 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:24
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        "Dünyada Rus Oreşnik füzesine benzer hiçbir şey yok"
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        Rusya-Ukrayna hattında 24 Şubat 2022'de başlayan savaşta son günlerde tansiyon yükseldi. Ukrayna, Rus ordusunun bu sabah ülkesine yaklaşık 100 insansız hava aracı (İHA) ve 90'dan fazla füze ile ülkesine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den saldırılara ilişkin yanıt geldi.

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülkeleri liderler zirvesine katıldı. Putin burada yaptığı konuşmada, saldırılarının Ukrayna'nın Amerikan ve İngiltere yapımı füzelerle yaptığı saldırılara yanıt olduğu mesajını verdi.

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        Putin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

        "Bu gece 90 füze ve 100 İHA kullanarak kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdik. 17 hedef vuruldu. Bunlar askeri tesisler, savunma sanayi tesisleri ve destek sistemleriydi. Tekrar ediyorum, bizim tarafımızdan yapılan bu saldırılar aynı zamanda Amerikan füzeleri ATACMS'nin Rus topraklarına yaptığı aralıksız saldırılara yanıt olarak gerçekleşti. Birçok kez söylediğimiz gibi, bizim tarafımızdan her zaman bu saldırılara bir yanıt olacaktır."

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        Rusya'nın tüm NATO ülkelerinin toplamından on kat daha fazla füze ürettiğini söyleyen Putin, Kiev'deki karar alma merkezlerine nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füzeyle saldırı tehdidinde bulundu.

        "DÜŞMANIN EYLEMLERİNE YANIT OLARAK"

        Putin, Rusya'nın "düşmanın eylemlerine yanıt olarak" yeni füzeyi konuşlandırmak zorunda kaldığını, "dünyada Rus Oreşnik füzesine benzer hiçbir şey" olmadığını söyledi. Oreşnik'in büyük çaplı bir şekilde kullanılması durumunda, saldırının gücünün bir nükleer silaha benzeyeceğini dile getirdi.

        Putin konuşmasında Ukrayna'nın Moskova ve St. Petersburg'a karşı birden fazla saldırı düzenlediğini belirtti. Ukrayna, bu ayın başlarında Moskova'ya bugüne kadarki en büyük İHA saldırısını gerçekleştirmişti.

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        #Vladimir Putin
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