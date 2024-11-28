Gördüğü kırmızı kart nedeniyle Alkmaar karşılaşmasını tribünden izleyen Mourinho kulübeye dönecek. Ancak cezalı Becao'nun yanı sıra son haftalarda takıma ağırlığını koyan Amrabat yaşadığı mide rahatsızlığı, Mert Hakan ve Çağlar sakatlığı, Kayseri maçına damga vuran Oğuz Aydın ve Kostic ise adları UEFA listesinde olmadığı için Çekya'da görev alamayacak.