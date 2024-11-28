AZ Alkmaar: 1 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında AZ Alkmaar sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

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Alkmaar 2. dakikada Sven Mijnans ile öne geçerken; G.Saray'ın golünü 43. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte 90+3 dakikada Kees Smit, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından G.Saray yenilmezlik serisini sürdürdü ve 11 puana yükseldi. Alkmaar ise 7 puana ulaştı.

Turnuvanın 6. haftasında Galatasaray 12 Aralık Perşembe günü Malmö deplasmanında sahne alacak. Alkmaar ise yine aynı tarihte Ludogorets'e konuk olacak.

G.SARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Sipay Bodrum FK maçındaki ilk 11'e göre bu karşılaşmada 3 değişiklik yaptı. REKLAM Tecrübeli teknik adam, Roland Sallai'den ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Buruk, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Kaan Ayhan ile Metehan Baltacı'ya da 11'de yer vermedi. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Davinson Sanchez, Victor Nelsson ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya çıkardı.

OKAN BURUK 3-4-1-2'DEN VAZGEÇMEDİ Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu karşılaşmaya da sahaya Sipay Bodrum FK maçındaki 3-4-1-2 sistemiyle çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Elfsborg maçına 3-4-1-2 formasyonuyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, Tottenham ve Sipay Bodrum FK maçlarında da bu dizilişi tercih etti. "Cimbom" bu formasyonu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a karşı da bozmadı. İLERİ UÇTA OSIMHEN VE BATSHUAYI Teknik direktör Okan Buruk, AZ Alkmaar karşısında gol yollarnıda Osimhen-Batshuayi ikilisine güvendi. Sarı-kırmızılılar, daha önce Kasımpaşa, Elfsborg ve Tottenham maçlarına ileri uçta Osimhen-Icardi ikilisiyle çıktı. Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığının ardından ileride Osimhen'in yanında Sipay Bodrum FK maçında gol atan Batshuayi'ye şans verdi.

TORREIRA 'DALYA' DEDİ Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, AZ Alkmaar karşısında sarı-kırmızılı forma ile 100’üncü maçına çıktı. 28 yaşındaki futbol bu maçlarda 2 gol atarken, 9 tane de asist katkısı sağladı. G.SARAY TARAFTARI TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI Sarı-kırmızılı taraftarlar, AFAS Stadı'nda da takıma desteğini sürdürdü. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci deplasman maçına çıkan Galatasaray'da taraftarlar, RFS karşılaşmasında olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı. Maç öncesi Alkmaar kentinin Paardenmarkt sokağında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, stada geldikten sonra da takımlarını desteklemeye devam etti.

MAÇTAN DAKİKALAR AZ Alkmaar, 2. dakikada öne geçti. Maikuma'nın sağ çaprazdan şutunda Muslera'dan dönen topu Mijnans, filelere gönderdi: 1-0. 9. dakikada savunma arkasına sarkan Ruben van Bommel'in sol çaprazdan çektiği şutta Muslera'dan dönen topu önünde bulan Lahdo'nun vuruşunun Uruguaylı kaleci, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 13. dakikada Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

43. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Mertens'in sağ taraftan ortasında Osimhen, arka direkte iyi yükselerek kafayla topa vurdu. Koopmeiners'ın uzuklaştırmak için müdahalesinde meşin yuvarlak gol çizgisini geçti. Hakem, VAR uyarısının ardından golü geçerli saydı: 1-1. Maçın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı. 47. dakikada Mertens'in ortasında Batshuayi, ceza alanında topa kafayla vurdu. Zoet'ten dönen topu Osimhen tamamlamak istedi ancak Hollandalı kaleci, meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 52. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim Bardakcı, topu ceza alanında arkaya doğru aşırttı. Altıpas çizgisi üzerinde Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvark üstten auta gitti.

69. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Zoet topu kornere çeldi. 75. dakikada Kerem Demirbay'ın hızlı kullandığı serbest vuruşta Sara, topu sol kanattan ceza alanına ortaladı. Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü. Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.