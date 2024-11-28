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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş: 1 - Maccabi Tel Aviv: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Beşiktaş: 1 - Maccabi Tel Aviv: 3 | MAÇ SONUCU

        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşı karşıya gelen Beşiktaş sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ın golü 38. dakikada Rafa Silva'dan gelirken Maccabi'nin gollerini ise 23. dakikada Kanichowsky, 45+3. dakikada Peretz ve 80. dakikada Patati kaydetti. Ayrıca Beşiktaş forması giyen Immobile 71. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 19:37 Güncelleme: 28.11.2024 - 23:01
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        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 5. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşı karşıya geldi. Siyah- Beyazlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

        Beşiktaş'ın golü 38. dakikada Rafa Silva'dan gelirken Maccabi'nin gollerini ise 23. dakikada Kanichowsky, 45+3. dakikada Peretz ve 80. dakikada Patati kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında 6 puanda kaldı. Maccabi Tel Aviv ise puanını 3 yaptı.

        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

        İSRAİL EKİBİNDEN SKANDAL HAREKET

        Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile oynadığı karşılaşmada mücadelenin ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky, gol sevincini İsrail bayrağına asker selamı vererek yaşadı. Gavriel Kanichowsky'nin gol sevinci sosyal medyada tepki çekerken, akıllara Merih Demiral'a verilen cezayı getirdi.

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        PAULISTA SAKATLANDI

        Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlandı.

        Paulista, yaşadığı bu sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

        Beşiktaş'ta sakatlanan Gabriel Paulista yerine 19. dakikada Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.

        MASUAKU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

        UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, cezalı duruma düştü.

        Karşılaşmanın 42. dakikasında sarı kart gören Masuaku, Avrupa Ligi'nde gelecek hafta forma giyemeyecek.

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında 12 Aralık'ta Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

        IMMOBILE 3 MAÇ SONRA 11'DE

        Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Ciro Immobile, 3 maçlık aranın ardından 11 kişilik kadroda kendine yer buldu.

        Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlığın ardından ligde RAMS Başakşehir ve Göztepe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö maçlarında görev yapamayan tecrübeli oyuncu, Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla hücum hattının en ucundaki görev bölgesine döndü.

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        BEŞİKTAŞ HEYETİ, İSRAİLLİLERLE BİR ARAYA GELMEDİ

        Beşiktaşlı yöneticiler karşılaşmayı İsrail ekibinin yöneticileriyle bir arada seyretmek istemedi.

        UEFA'ya konuyla ilgili talepte bulunan siyah-beyazlılar için farklı bir loca açılırken Beşiktaş yönetimi, İsraillilerle bir araya gelmedi ve iki kulübün yetkilileri mücadeleyi farklı alanlardan takip etti.

        NECİP UYSAL TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

        Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Necip Uysal, Macaristan'da takımını yalnız bırakmadı.

        Tedavisi devam eden siyah-beyazlı oyuncu, kadroda yer almamasına rağmen maç öncesinde takım arkadaşlarıyla sahaya çıkarak ısınmayı takip etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        11. dakikada Maccabi Tel Aviv gole yaklaştı. Kanichowsky ceza sahası önünde topla buluştuktan sonra siyah-beyazlı savunmayı çalımlayarak topu penaltı noktası önüne çıkardı. Turgeman'ın müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        23. dakikada İsrail ekibi öne geçti. Davida soldan yaptığı bindirmede Masuaku'dan sıyrılarak ortasını yaptı, ceza sahası içinde Kanichowsky'nin vuruşuyla top ağlara gitti: 0-1.

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        38. dakikada Rafa Silva skoru eşitledi. İsrail ekibinin kullandığı köşe vuruşu sonrası gelişen pozisyonda Semih Kılıçsoy tek pasla topu Rafa Silva'ya gönderdi. Siyah-beyazlı oyuncu orta sahadan kaptığı topla hızla ceza sahasına girerek topu filelerle buluşturdu: 1-1.

        45+3. dakikada Maccabi Tel Aviv yeniden öne geçti. Kanichowsky'nin pası sonrası soldan çizgiye inen Patati'nin pasını kalenin önünde Peretz tamamladı ve topu ağlara gönderdi: 2-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Maccabi Tel Aviv'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

        55. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

        70. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içinde şutunda Lemkin'in elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

        71. dakikada topun başına geçen Immobile penaltıda fileleri bulamadı.

        80. dakikada Maccabi Tel Aviv skoru 3-1 yaptı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Turgeman'ın çaprazdan vuruşunda Mert Günok'tan dönen topu takip eden Patati meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

        Maccabi Tel Aviv karşılaşmayı 3-1 kazandı.

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