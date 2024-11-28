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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Maccabi maçında skandal: UEFA ne yapacak? - Futbol Haberleri

        Beşiktaş-Maccabi maçında skandal: UEFA ne yapacak?

        Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile oynadığı karşılaşmada mücadelenin ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky, gol sevincini İsrail bayrağına asker selamı vererek yaşadı. Gavriel Kanichowsky'nin gol sevinci sosyal medyada tepki çekerken, akıllara Merih Demiral'a verilen cezayı getirdi. UEFA'nın bu harekete nasıl bir aksiyon alacağı merak ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 22:55 Güncelleme: 28.11.2024 - 22:55
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        Beşiktaş-Maccabi maçında skandal!
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        Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında İstanbul'da oynanması planlanan Avrupa Ligi maçı, güvenlik gerekçesiyle Macaristan'a alınırken, UEFA futbolda İsrail takımları lehine uyguladığı çifte standart bir kez daha gözler önüne sermişti.

        İki yüzlü UEFA!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan karşılaşmada ilk gol İsrail ekibinden geldi.

        Karşılaşmanın 23. dakikasında Gavriel Kanichowsky, ağlara gönderdiği top sonrası gol sevincinde İsrail bayrağı göstererek ve asker selamı vererek kutladı.

        Gavriel Kanichowsky'nin yaptığı gol sevincine sosyal medyada tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Merih Demiral'a ceza veren UEFA'nın, Gavriel Kanichowsky'nin gol sevinci hakkında ne yapacağını tartıştı.

        Öte yandan Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında İstanbul'da oynanması planlanan Avrupa Ligi maçı, güvenlik gerekçesiyle Macaristan'a alınırken, UEFA futbolda İsrail takımları lehine uyguladığı çifte standart bir kez daha gözler önüne sermişti.

        İşte goldeki sevinç anı:

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        twitter

        MERİH DEMİRAL 2 MAÇ CEZA ALMIŞTI

        EURO 2024 Son 16 maçında Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta iki gole imza atan Merih Demiral, ikinci golden sonraki 'Bozkurt' işaretiyle tartışmaların odak noktası olmuştu. UEFA tarafından 'Siyasi' olarak algılan bu hareket sonrası Merih Demiral'a iki maç ceza verilmişti.

        UEFA, resmi internet sitesinden verilen ceza ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

        "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir."

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