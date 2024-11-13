İki yüzlü UEFA!

İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Gazze halkına uyguladığı katliam içler acısı bir boyuta ulaşırken, bu durumun futbol karşılaşmalarına yansımaları da dikkat çekmeye devam ediyor.

Futbolun dünya ve Avrupa'daki patronları FIFA ile UEFA, Ekim 2023'te İsrail tarafından Gazze'ye yönelik başlatılan ve daha sonra Orta Doğu coğrafyasının önemli bir bölümüne yayılan çatışmalar nedeniyle söz konusu bölgede uluslararası karşılaşmaların oynanmasına izin vermiyor.

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İsrail ekiplerinin uluslararası karşılaşmalarını Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde oynamasına izin veren FIFA ve UEFA, Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'yı ise futboldan süresiz men etmişti.

İsrail lehine uygulanan bu çifte standart, söz konusu Türkiye olduğunda ise aleyhimize sonuçlanıyor...

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Türk takımları, İsrail ekipleriyle evinde oynayacağı karşılaşmaları tarafsız sahalarda oynamaya mecbur bırakılırken, taraftar desteğinden de faydalanamıyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv mücadelesi güvenlik gerekçesiyle İstanbul'dan alınıp Macaristan'a verildi.

İşte FIFA ve UEFA'nın geçmiş yıllarda verdiği skandal kararlar...

SKANDAL 'ASKER SELAMI' KARARI! UEFA, Fransa'nın talebi sonrasında, Milli futbolcularımızın Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki gol sevinci sırasında verdikleri asker selamının siyasi provokasyon içerebileceği gerekçesiyle disiplin soruşturması başlattı.

Ancak Griezmann'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşısında asker selamı vermesi, siyasi bir mesaj ya da siyasi bir provokasyon olarak değerlendirilmedi. Ronaldo da Real Madrid forması giyerken gol sevincini asker selamı vererek kutladı.

BOZKURT İŞARETİ YAPAN MERİH DEMİRAL'A 2 MAÇ CEZA! UEFA, futbolcuların siyasi ve ideolojik davranışlarına genellikle para cezası verirken, milli futbolcu Merih Demiral'a EURO 2024'teki Avusturya maçının ardından yaptığı bozkurt işareti nedeniyle 2 maç ceza verdi.

BELLINGHAM'A EURO 2024'TE CEZA ÇIKMADI! Aynı turnuvada İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a etik kuralları ihlali nedeniyle sadece para cezası ve ertelemeli maç cezası verildi. Ayrıca, diğer siyasi jestlerde, Sırp futbolcuların çetnik selamı ve Arnavut asıllı futbolcuların çift başlı kartal hareketi gibi olaylarda genellikle sadece para cezası uygulandı.

REKLAM RUSYA'YI MEN ETTİLER İsrail'in işlediği insanlık suçunu görmezden gelen uluslararası spor kuruluşlarının, Ukrayna'yı işgal eden Rusya için aldığı kararlar ise dikkati çekti. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Rusya'nın Ukrayna işgalinin daha ikinci gününde, "Uluslararası toplumda, Avrupa'nın güvenliği konusunda endişeler bulunmaktadır. Ukrayna'da devam eden Rus askeri saldırısını şiddetle kınıyoruz. UEFA, olimpik ruha uygun, barış ve insan haklarına saygı gibi Avrupa'nın ortak değerleri çerçevesinde futbolu geliştirmek için çalışmaktadır." ifadeleri kullanılan bir mesaj yayımladı. Aynı gün toplanan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Rusya'da uluslararası futbol maçlarının oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı. Rus takımları, o günden bu yana uluslararası alanda müsabakalara katılamıyor.

İSRAİL'E YAPTIRIM YOK! UEFA ve FIFA, önce İsrail'in milli takım ve kulüp takımlarının oynaması gereken tüm uluslararası maçları erteledi. Akabinde İsrail'in talebi doğrultusunda, ülkede oynanması gereken müsabakalar, yine İsrail'in belirlediği başka ülkelere alındı. Bu karar alınırken diğer takımların fikstürü ve yerel lig maçları dikkate alınmadı. REKLAM Öte yandan futbolda Rus takımları için verilen men kararı, basketbolda da uygulanırken, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB), insan hakları, olimpik ruh, fair play ve barış kelimelerini içeren cümlelerle Rus takımlarının uluslararası müsabakalara katılımını durdurmuştu. Aynı kurumlar, Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından ise İsrail takımları için herhangi bir yaptırımda bulunmazken, İsrail ekipleri maçlarını Avrupa'da kendi belirlediği ülkelerde oynamaya devam ediyor. FİLİSTİN DESTEKÇİSİ SPORCULARA BASKI Filistin'i desteklediği için sözleşmeleri dondurulan ya da mahkemelik olan sporcular, uluslararası spor organizasyonlarından dışlanan Rusya ve İsrail'e yönelik farklı muamele de dikkat çekiyor. Almanya Bundesliga takımlarından Mainz 05, Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin Filistin'e destek içerikli sosyal medya paylaşımları nedeniyle oyuncunun sözleşmesini askıya alırken, eski kulübüne karşı açtığı davayı kazanan El Ghazi, elde ettiği tazminatın 500 bin avrosunu Gazzeli çocuklar için harcadı. Şu anda Manchester United'da foıma giyen Fas asıllı Hollandalı futbolcu Noussair Mazraoui, Bayern Münih forması giydiği dönemde Filistin'e destek içerikli paylaşımları nedeniyle Alman ekibi tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Kulüp CEO'su Jan-Christian Dreesen, "Oyuncularımızın kulübümüzün duruşuna uygun davranmasını bekliyoruz." şeklindeki açıklamaları nedeniyle tepki çekmişti. Rusya'ya başka İsrail'e başka! Haberi Görüntüle