Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Yağmurlu 15° Ankara Parçalı bulutlu 16° İzmir Parçalı Bulutlu 20° Antalya Güneşli 24° Trabzon Kısmen Güneşli 17° Bursa Bulutlu 15° Adana Kısmen Güneşli 26° Diyarbakır Güneşli 20° Gaziantep Parçalı bulutlu 21° Ağrı Güneşli 12°

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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. REKLAM EDİRNE °C, 12°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 16°C Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 12°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 17°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı REKLAM AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 24°C Parçalı bulutlu HATAY °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ANKARA °C, 17°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 16°C Parçalı bulutlu KONYA °C, 17°C Parçalı bulutlu YOZGAT °C, 14°C Parçalı bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı REKLAM DÜZCE °C, 17°C Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 16°C Çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 15°C Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. AMASYA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ERZURUM °C, 9°C Az bulutlu KARS °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 15°C Az bulutlu VAN °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu