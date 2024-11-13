Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den müjde! Sağanak yağmur geliyor - 13 Kasım Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den müjde! Sağanak yağmur geliyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ile Ege kıyıları gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Diğer bölgeler ise parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 07:24 Güncelleme: 13.11.2024 - 07:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müjde! Sağanak yağmur geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 15°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 16°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 20°

        Antalya

        Güneşli 24°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 17°

        Bursa

        Bulutlu 15°

        Adana

        Kısmen Güneşli 26°

        Diyarbakır

        Güneşli 20°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 21°

        Ağrı

        Güneşli 12°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        REKLAM

        EDİRNE °C, 12°C

        Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 16°C

        Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 12°C

        Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 17°C

        Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        REKLAM

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ADANA °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 24°C

        Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 17°C

        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 17°C

        Parçalı bulutlu

        YOZGAT °C, 14°C

        Parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BOLU °C, 17°C

        Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        REKLAM

        DÜZCE °C, 17°C

        Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 16°C

        Çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 15°C

        Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        AMASYA °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TOKAT °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ERZURUM °C, 9°C

        Az bulutlu

        KARS °C, 9°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 15°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 11°C

        Parçalı ve az bulutlu

        REKLAM

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        Ofisteki sızıntılar gündemde
        Ofisteki sızıntılar gündemde
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Trump'ın kabinesi belli oluyor
        Trump'ın kabinesi belli oluyor
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Montella için Roma iddiası!
        Montella için Roma iddiası!
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Habertürk Anasayfa