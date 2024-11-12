Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!

YUNUS AKGÜN

"Yunus Akgün geçti beni, Avrupa Ligi'nde 4 tane attı. Yunus'un hayatımda yeri çok farklıdır. Daha önce bunu açıklamıştım. Yunus neden benim için çok değerli, Yunus benim belki çok yapamayacağım bir şeyi yaptı, ben oynarken, o oynamıyorken yaptı. Yunus gerçekten çok temiz kalpli, güzel bir insan. Futbolcuların hepsi oynamak ister. Bulamadıkları zaman duygusal olarak morali bozulur. Yunus, ben oynadığımda kendi oynuyormuşçasına beni motive ediyordu, beni maça hazırlıyordu. Benim kadar seviniyordu, gözlerinde o samimiyeti gördükten sonra can dostum, benim için çok farklı bir insan. Yunus'un benim hayatımdaki yeri çok farklıdır. Futboldan sonra da nasip edecek. Bana göre benden çok daha yetenekli. Yapabileceklerinin sınırı yok. O öz güveni aldı ve sahada bambaşka oynuyor"