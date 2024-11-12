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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Özgür Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz | Son dakika haberleri

        CHP lideri Özgür Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz

        CHP lideri Özgür Özel, İzmir'de 5 çocuğun yangında ölmesi hakkında, "Hiçbirimizin masum olmadığı bu düzen içerisinde 27 yaşında bir kadın acıların en büyüğünü hem kendi yaşadı hem bize yaşattı" dedi. Özel, en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi gerektiğini ve bu aydan itibaren yatırılması gerektiğini söyledi. Özel "Bütün sendikalara çağrımız budur; asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz" dedi. Etki ajanlığı yasası hakkında konuşan Özel, "Grubumuza kırmızı alarm. Esenyurt'taki milletvekilleri dışındaki tüm milletvekillerimiz bu yasayı geçirmemek için ellerinden ne geliyorsa yapacaklar" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 13:48 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:50
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        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu.

        Özel, İzmir'de 5 çocuğun çıkan yangında hayatını kaybetmesi hakkında, "Büyük bir felaketle karşı karşıya kalınıyor. Sosyal hizmetler defalarca gelmiş gitmiş. Hiçbirimizin masum olmadığı bu düzen içerisinde 27 yaşında bir kadın acıların en büyüğünü hem kendi yaşadı hem bize yaşattı. Bu konu Türkiye'de yoksulluk, güvencesizlik, aile içinde yaşananlara karşı kadınların dirençsizliğine kimse gözü, kulağı kapalı kalamaz. Eksik neyse benzer vakalar bir daha yaşanmasın diye araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz" dedi.

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        10 KASIM TÖRENLERİ

        Özel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'da özlemle, rahmetle andık. 09.05'te yine hayat durdu. Bütün Türkiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası önünde 1 dakika durdu ona minnetlerini, şükranlarını iletti. 10 Kasım'da resmi rakam 1.1 milyon vatandaşımız Anıtkabir'i ziyaret etti. CHP üyeleri adına kendisine minnetlerimi sunuyorum. Birileri işine gelince Atatürkçü olanlar, sonra meczupların cenazesine koşanlar, 15 Temmuz akşamı Atatürk posteri asalım diyenler. Bu milletin Atatürk'e sadakatini her 10 Kasım'da görüyoruz. Tayyip Bey'in 10 Kasım'da yaptığı konuşmaya birazdan değineceğim" diye konuştu.

        YENİDEN DEĞERLEME ORANI

        Ekonomideki gelişmeler ve emekli maaşları ile asgari ücrete değinen Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu yönetimin elinde fiyatlar zamlanırken; ücretler, maaşlar yavaş yavaş eriyor. Yeni yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 44. Yani devlet 'Ben alacağım vergilere yüzde 44 zam yapacağım' diyor. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında hesapları göreceksiniz. Bunu bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Emekliye, memura, öğrenciye bütçe istiyoruz. Milletin bütçe hakkını savunuyoruz. CHP'nin ekonomi kurmayları sanayi şehirlerinden başlayarak tüm kentleri gezecek, sorunları dinleyecek çözüm önerilerini aktaracak.

        "ASGARİ ÜCRET 30, ALTINDA BİZ YOKUZ"

        En düşük emekli maaşı asgari ücrete çıkarılmalı. Bu aydan itibaren 17 bin lira maaş olarak yatırılmalıdır. 1 Ocak'ta asgari ücret zamlanacak. CHP olarak, uygulanabilir, beklentilerin gerisinde de olsa hesabımızı şöyle yaptık: Bugün enflasyon yüzde 50, zam verirken yüzde 50 verse 24 bin lira asgari ücret olacak. Biz asgari ücretli nereye harcar diye baktık bu yüzde 76'ya denk geliyor. Bütün sendikalara çağrımız budur; asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz."

        KAZDAĞLARI'NDA ALTIN ÇALIŞMALARI

        CHP lideri Özel, Kazdağları'nda altın çalışmaları hakkında, "Kazdağları'ndan teyzemler gelmiş. 20'li yaşlarımda Kazdağları'nda direnişlere giderdik. 'Kazdağları'nın altını üstündeki zeytinlerdir' derdik. Bu memleketin derelerini kurutanların da anaların gözünden yaş akıtanların da ellerimiz yakasında. Sizi yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

        ETKİ AJANLIĞI YASASI

        Özel, casusluk yasası olarak bilinen etki ajanlığı yasası hakkında, "Muhalefet için, muhalif gazeteciler için, muhalif öğrenciler için sopa olarak kullanmak için getiriyorlar. TCK'ya etkileyerek getirmek istiyorlar" dedi.

        Özel, "Yurtdışından fon bulan akademisyen etki ajanı olur. Gazetecileri işten attırırlar, gazeteci fon bulur yayın yapar, etki ajanı olur. Öğrenciye, muhalefete, gençlik kollarına diyecekler. Otoriterlik bulaşıcı bir şey. Faaliyetleri de birbirine öğrettikleri bir şey. Etki ajanlığının patenti Sayın Putin'de. 2012'de kanuna koymuş. Gürcistan, Sırbistan girmiş. 5'inci sıradan bizimki öne geçmiş. Tayyip Bey'in milletvekilleri temmuz ayında NATO'da 'basını susturur' diye imza atıyor. Grubumuza kırmızı alarm. Esenyurt'taki milletvekilleri dışındaki tüm milletvekillerimiz bu yasayı geçirmemek için ellerinden ne geliyorsa yapacaklar" ifadelerini kullandı.

        AHMET ÖZER'İN TUTUKLANMASI

        Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması hakkında konuşan Özel, "Sanatçı Serdar Ortaç'ın geceleyin evine gitmişler. Sabah olmuş uyanmamış, kapıyı açınca ifade vermeye davet etmişler. Doğrusu bu. Gündüz vakti gitmek ve davet etmek. Ahmet Özer'in kapısını balyozla kırdılar. Canlı bomba yakalıyormuşçasına yatağından kaldırdılar. Arama yaparken avukatı sokmadılar. Kamuoyu araştırması yapılmış, Ahmet Özer'in tutuklanmasına Esenyurt'un tamamı karşı, Türkiye'nin büyük bölümü karşı. Tuğla gibi itiraz dilekçesine 45 dakikada ret verdiler. Şimdi gizli tanık icat ettiler. Ey ahali, bilin ki o belediyeye sokulmayan belediye meclis üyeleri, milletvekilleri psikolojik baskıyla şahit üretmeye, yalan üretmeye, iftira etmeye uğraştıkları için girmiyorlar. Esenyurt Belediyesi'nin çalışanı da seçmeni de Ahmet Özer'e sahip çıkıyor" diye konuştu.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 10 KASIM KONUŞMASI

        CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Kasım konuşması hakkında şunları söyledi:

        "Atatürk'ün koltuğunda oturan kişi, Atatürk'ün partisine, yöneticilerine ağzına gelen her şeyi söylüyor. Bu kürsüde ne dediysem... Ankara'da ne konuşuyorsak Mardin'de de onu konuşuyoruz. Mardin'de Ahmet Türk'ün de DEM Eş Başkanları'nın da konuştuğu sivil plakalı bir otobüsün üzerinden konuştuk. Mardin'in seçtiği iradeye saygımla gittim, konuştum" dedi.

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