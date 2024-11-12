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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emisyon Ticaret Sistemi'ni de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 14:06 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:23
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

        Bugün 31 bin megavat olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız

        2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz.

        Emisyon Ticaret Sistemi'ni de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız.

        Sıfır Atık Projesi iklim değişikliğiyle mücadelemize güç katıyor. Projenin başlangıcından bu yana 5,9 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik."

        2026 BM İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansına ev sahipliği yapmak için adaylığımızı açıkladık, adaylığımıza destek veren ülkelere teşekkür ediyoruz.

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