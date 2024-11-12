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        Haberler Gündem Güncel Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi | Son dakika haberleri

        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi

        İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcılık, aralarında İbrahim Yılmaz'ın da olduğu sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüphelilerin hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti. Savcılığın talebini hakimlik değerlendirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 13:55 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:59
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        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin, ünlülerin ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ve ifadesi ortaya çıktı
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        Soruşturmayı yürüten savcılık, aralarında İbrahim Yılmaz'ın da olduğu sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüphelilerin hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti.

        İbrahim Yılmaz soruşturma kapsamında tutuklanmıştı
        İbrahim Yılmaz soruşturma kapsamında tutuklanmıştı

        MAHKEME TALEBİ DEĞENLENDİRECEK

        Savcılığın talebini hakimlik değerlendirecek.

        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
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        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

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        Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

        ERBİL VE ORTAÇ'A EV HAPSİ VERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

        EV HAPSİ KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

        Savcılık, Erbil ve Ortaç'ın aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğinin verdiği adli kontrol tedbirine itiraz etmiş ve bu şüphelilerin de tutuklanmasını talep etmişti. Savcılığın itirazına ilişkin nöbetçi asliye ceza mahkemesinden henüz karar çıkmadı.

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        #sosyal medya
        #yasa dışı bahis soruşturması
        #Mehmet Ali Erbil
        #Serdar Ortaç
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