Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın ev hapsine itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi, 12 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında verilen "ev hapsi" kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

Serdar Ortaç, dün hakimlikteki işlemlerinin ardından adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kumarın, evini, evliliğini ve sağlığını kendisinden aldığını dile getirdi.

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Ortaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete daha nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum. Beni Malta adasına otel açılışına davet ettiler. Restoran açılıyor diye. Orada katakulliye gelip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik. Bir şey de diyemezsin gurbette, bir şey diyemedim. Hatta maç açıktı, Serdar bey skor ne olur? diye bana soruyor. Ben anlamam. Pişmanım, üzgünüm."

ERBİL: BEN HAYATIMDA KUMAR OYNAMADIM

Mehmet Ali Erbil de adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yasa dışı bahse itibar edilmemesi gerektiğini daha önce çok kez dile getirdiğini söyledi.