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        Haberler Ekonomi Borsa Cezaevi hisselerinde Trump bayramı - Borsa Haberleri

        Cezaevi hisselerinde Trump bayramı

        Donald Trump'ın, Thomas Homan'ı 'Sınır Çarı' ilan etmesinin ardından özel cezaevi işletmecileri Geo Group ve CoreCivic'in hisselerinde hızlı bir yükseliş yaşandı. Trump'ın suça karşı daha sert bir politika izleyeceği beklentisiyle; devletle yapılan anlaşmaları gereği mahkum veya kullanılan oda başına ödeme alan Geo Group ile CoreCivic yatırımcısına seçimden bu yana sırasıyla yüzde 79 ve yüzde 80 kazandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 11:44 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:45
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        Cezaevi hisselerinde Trump coşkusu
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        ABD'de Başkan seçilen Donald Trump'ın, Thomas Homan'ın sınırların güvenliğinden sorumlu olacağını açıklaması özel cezaevi firmalarının hisselerinde yükselişe yol açtı.

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        2016-2020 döneminde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza eski müdür yardımcısı olarak görev yapan Homan kaçak göçmenlere karşı sert tutumuyla tanınıyor.

        ABD'de özel hapishaneler ya tutuklu başına ya da kullanılan oda başına devletten ödeme alıyor. Dolayısıyla tutuklamalar ne kadar artarsa gelirleri de o kadar yükseliyor. Halihazırda Trump seçim döneminde suç ve suçlulara karşı daha sert olacağının vaadini vermişti. Homan isminin açıklanması da cezaevlerine yeni dönemde daha fazla iş düşeceği beklentisini artırdı.

        MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

        Bunun etkisiyle hisseleri borsada işlem gören cezaevi işletmecilerinden Geo Group dün yüzde 4.4 değer kazanırken, CoreCivic hisseleri ise yüzde 6.3 yükseldi. Son 1 haftada Geo Group yatırımcılarına yüzde 82, CoreCivic ise yüzde 79 kazandırdı. Bu süreçte Geo Group'un piyasa değeri 2.02 milyar dolardan 3.70 milyar dolara, CoreCivic'in piyasa değeri ise 1.50 milyar dolardan 2.64 milyar dolara çıktı.

        KONTRATI 2025'TE SONA ERECEKTİ

        ABD, Avustralya, Güney Afrika ve İngiltere'de toplam 102 tesis işleten Geo Group'un toplamda 75 bin mahkum ağırlama kapasitesi bulunuyor. Gelirlerinin yüzde 55'i ABD'den geliyor. Firma normal cezaevlerinin yanında göçmen alıkoyma ve sınır dışı etme merkezleri de işletiyor. Göçmen merkezlerinin 2025'e kadar ABD devletiyle anlaşması bulunuyor. Trump'ın göreve gelmesiyle bu anlaşmanın yenilenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

        TRUMP DÖNEMİNDE GELİRLERİ ARTMIŞTI

        ABD genelinde 65 cezaevi ve göçmen alıkoyma merkezi işleten CoreCivic'in ise 90 bin mahkumluk hizmet kapasitesi bulunuyor. CoreCivic'in yıllık gelirleri Trump yönetiminde yani 2016-2020 yılları arasında 1.85 milyar dolardan 1.98 milyar dolara çıkmıştı. Geçen yıl ise gelirleri 1.9 milyar dolar oldu. Geo Group da benzer şekilde 2016-2020 yılları arasında gelirlerini 2.1 milyar dolardan 2.4 milyar dolara yükseltmişti. Geçen sene ise gelirleri yine 2.4 milyar dolarda kaldı. Trump yönetiminde firmaların yeniden gelir artışına geçmeleri bekleniyor.

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