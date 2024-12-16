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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı - 16 Aralık Hava Durumu: SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağmur ve kar yağışının etkisi altında. Karadeniz'in kıyı kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu'nun orta kesimleri yağmurlu, Karadeniz'in ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışlı olacak. Yağışların; Antalya'da kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 07:25 Güncelleme: 16.12.2024 - 07:25
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        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile (Mardin çevreleri dışında) Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde kar olarak görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın doğu kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 10°

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Güneşli 13°

        Antalya

        Yağmurlu 18°

        Trabzon

        Yağmurlu 10°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Yağmurlu 12°

        Diyarbakır

        Bulutlu

        Gaziantep

        Bulutlu

        Ağrı

        Yağmurlu -3°

        Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, kuzey kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, güney kesimlerde 1-3 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Antalya'nın doğu kıyılarında ve Finike çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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