Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.125,46 %0,66
        DOLAR 34,9620 %0,01
        EURO 36,7640 %0,07
        GRAM ALTIN 2.980,51 %0,17
        FAİZ 43,62 %0,41
        GÜMÜŞ GRAM 34,42 %0,44
        BITCOIN 105.059,00 %2,16
        GBP/TRY 44,1926 %0,18
        EUR/USD 1,0511 %0,10
        BRENT 74,39 %-0,13
        ÇEYREK ALTIN 4.873,13 %0,17
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakanlıklara personel alımı yapılacak - İş-Yaşam Haberleri

        Bakanlıklara personel alımı yapılacak

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Yargıtay Başkanlığına personel alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 01:26 Güncelleme: 16.12.2024 - 01:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakanlıklara personel alımı yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, bakanlık merkez teşkilatında boş bulunan kadrolara alım sözlü sınav ile 35 adet Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak. İlanda belirtilen bölümlerden lisans diploması olan ve ilgili Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) 70 puan ve üstü alan adaylar başvurabilecek. Adayların İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari (C) düzeyinde dil yeterliği bulunması istenecek. Adaylar başvurularını 06.01.2025 - 17.01.2025 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecek. Adaylar detaylı bilgilere Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ve “www.aile.gov.tr”, “https://aile.gov.tr/pgm” adreslerinden ulaşabilecek.

        REKLAM

        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA 12 ADET AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI

        Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığından yayımlanan ilana göre ise yarışma sınavı ile 12 adet Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İletişim Fakültesi ile fakültelerin Gıda Mühendisliği bölümü, Avrupa Birliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden ve/veya bölümlerden mezun olması şartı aranacak. Ayrıca adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve belirtilen KPSS puan türlerinin herhangi birinden asgari 80 puan almış olması ve YDS sınavından İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olması şartı aranacak. Adaylar başvurularını 03.01.2025 - 17.01.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik olarak yapabilecek.

        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA 99 ADET UZMAN YARDIMCISI ALINACAK

        Resmi Gazete’de yayımlan ilan ile birlikte, Tarım ve Orman Uzman Yardımcılığına 99 adet alım yapılacak. Adayların belirtilen KPSS puan türünden asgari 70 puan alması zorunlu olacak ve son beş yıl içinde İngilizce, Rusça veya Çince dillerinden YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olması şartı aranacak. Adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve en az dört yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranacak. Adaylar başvurularını 6 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 09.00’dan, 17 Ocak 2025 Cuma günü saat 17.00’a kadar, “Kariyer Kapısı Platformu” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

        YARGITAY BAŞKANLIĞINA 70 ADET PERSONEL ALIMI

        Ayrıca Resmi Gazete’de Yargıtay Başkanlığından yayımlanan ilan ile toplam 70 adet personel alımı gerçekleştirilecek. Adayların başvuracakları pozisyona bağlı olarak ilgili KPSS sınavından en az 70 aşçı ve bulaşıkçı pozisyonları için ise 60 puan alması ve son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olması istenecek. Sınavın, başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrıları “www.yargitay.gov.tr” internet sitesinde ve Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” internet siteleri üzerinden yapılacak.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin kapıları sonuna kadar açık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin kapıları sonuna kadar açık
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        En-Nesyri'den hayat öpücüğü!
        En-Nesyri'den hayat öpücüğü!
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        "En-Nesyri, F.Bahçe'yi yarışta tuttu!"
        "En-Nesyri, F.Bahçe'yi yarışta tuttu!"
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Habertürk Anasayfa