Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında gelişme

Ferdi Tayfur, yaşadığı Marmaris'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

79 yaşındaki Ferdi Tayfur için evinde çalışanlar, acil sağlık ekibi talep etti. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a akciğer ödemi ve çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhisi konuldu.

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Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı Haberi Görüntüle

Ferdi Tayfur'un sağlığında yeni bir gelişme yaşandı. Tayfur'un sağlık durumunda iyileşme görüldüğü öğrenildi. Sanatçının, tedbir amaçlı olarak bir süre hastanede gözetim altında tutulacağı bildirildi.