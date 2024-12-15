Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında gelişme
Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'un sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı
Ferdi Tayfur, yaşadığı Marmaris'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
79 yaşındaki Ferdi Tayfur için evinde çalışanlar, acil sağlık ekibi talep etti. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a akciğer ödemi ve çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhisi konuldu.
Ferdi Tayfur'un sağlığında yeni bir gelişme yaşandı. Tayfur'un sağlık durumunda iyileşme görüldüğü öğrenildi. Sanatçının, tedbir amaçlı olarak bir süre hastanede gözetim altında tutulacağı bildirildi.