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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında gelişme - Magazin haberleri

        Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında gelişme

        Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'un sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 22:05 Güncelleme: 15.12.2024 - 22:37
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        Sağlık durumunda gelişme
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        Ferdi Tayfur, yaşadığı Marmaris'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

        79 yaşındaki Ferdi Tayfur için evinde çalışanlar, acil sağlık ekibi talep etti. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a akciğer ödemi ve çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhisi konuldu.

        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
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        Ferdi Tayfur'un sağlığında yeni bir gelişme yaşandı. Tayfur'un sağlık durumunda iyileşme görüldüğü öğrenildi. Sanatçının, tedbir amaçlı olarak bir süre hastanede gözetim altında tutulacağı bildirildi.

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        #ferdi tayfur

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