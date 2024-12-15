İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
İstanbul iki ayrı otobüs kazası meydana geldi. Beşiktaş'ta minibüsten inip durağa doğru yürüyen Lütfiye Koyunoğlu adlı kadına İETT otobüsü çarptı. Feci kazada Koyunoğlu hayatını kaybederken, 500T hattı şoförü gözaltına alındı. Beyoğlu'nda da 11 yaşındaki Nesrin Cuma'ya İETT otobüsü çarptı. Cuma, hastanede hayatını kaybederken şoför ise gözaltına alındı
Beşiktaş'ta minibüsten indiği sırada durağa doğru yürüyen kadın, İETT otobüsünün altında kaldı. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüs şoförü gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA'nın haberine göre olay, saat 11.30 sıralarında 4. Levent mevkii Konaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolculuk yaptığı minibüsten inen Lütfiye Koyunoğlu (38), durağa yürümeye başladı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
O sırada yolcu almak için durağa ilerleyen 500T hat numaralı Tuzla-Cevizlibağ İETT otobüsünün şoförü Kemal B. (61), Koyunoğlu’na çarptı. Otobüsün altında kalan kadın, başının üstünden otobüsün arka lastiğinin geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kadının cenazesi, savcılık kararıyla çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı. Şoför Kemal B. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
"KADININ BİRİ ÇIĞLIK ATIYORDU"
Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Kadının biri büfenin önünde çığlık atıyordu. Merak ettim, neden çığlık atıyor diye merak ettim gittim baktım. Yerdeki bayana otobüsün vurduğunu görmüş. Yanına gittim baktım, kadının kafası paramparça olmuş yerdeydi. Ambulans çağırdılar ölmüştü" dedi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
BİR KAZA DA BEYOĞLU'NDA MEYDANA GELDİ
Beyoğlu'nda da Kuran kursuna gitmek için evden çıkan 11 yaşındaki Nesrin Cuma'ya İETT otobüsü çarptı. Cuma, hastanede hayatını kaybederken şoför ise gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alınan Cuma'nın cenazesi ikindi vakti kılınacak namazın ardından Arnavutköy'de toprağa verilecek.
Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. 11 yaşındaki Nesrin Cuma 16.00 sıralarında Taksim'de bulunan bir Kur'an kursuna gitmek için evden çıktı. Nesrin, vaktinde eve dönmeyince saat 19.00 sıralarında yakınları endişelenerek aramaya başladı. Ancak yakınları, Nesrin'i bir türlü bulamadı. Baba Akıl Cuma'yı, saat 22.00 sıralarında polis arayarak kızlarına İETT otobüsünün çarptığını söyledi. Kızlarının Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını öğrenen aile hastaneye gitti. Aile, burada kızlarının öldüğünü öğrendi. Nesrin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, otobüs şoförü Hüseyin S. ise gözaltına alındı. Konuyla ilgili polis merkezine giden acılı aile, otobüs şoförü Hüseyin S.'den şikayetçi oldu. Öte yandan Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan ailesi tarafından teslim alınan Nesrin'in cenazesi ikindi vakti kılınacak namazın ardından Arnavutköy'de toprağa verilecek.
"GERİ GERİ GELİRKEN KIZIMA ÇARPMIŞ"
Hayatını kaybeden Nesrin Cuma'nın acılı babası Akıl Cuma, "Benim kızım kursa gitti, yarım saat sonra ben de işe gittim. Eve döndüğümde evde yoktu. Kızıma ulaşamadım. Saat 22.00 sıralarında polis beni aradı. Dediler ki 'Kızın hastanede yatıyor kaza geçirmiş'. Geri geri gelirken kızıma çarpmış, ben o adamdan davacıyım. Taksim Meydanı'nda olmuş. Polis şüpheliyi gözaltına almış. Ben geri geri gelerek kızıma çarpan bu kişiden şikayetçiyim" dedi.