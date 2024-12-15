Lucas Torreira ile Devrim Özkan birbirlerini 'Bıraktı'
Lucas Torreira ile Devrim Özkan ilişkinde dejavu yaşanıyor; birbirlerini 'Bıraktılar'
11 ay önce ilişkilerini sonlandıran Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan, ağustos ayında barışarak birbirlerine ikinci bir şans vermişti.
Geçtiğimiz haftalarda Uruguay'a giden Lucas Torreira ile Devrim Özkan keyifli bir tatil geçirmişti.
Evlenecekleri düşünülen Torreira ile Özkan'ın ilişkisinde dejavu yaşanıyor.
2024'ün ilk günlerinde ayrılarak birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakıp, birlikte çekildikleri fotoğrafları silmişti.
Lucas Torreira'nın bugün öğlen saatlerinde arkadaşlarıyla yediği yemekte Devrim Özkan'ın olmaması dikkat çekmişti.
Lucas Torreira ile Devrim Özkan, yine birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakıp, birlikte çekildikleri fotoğrafları sildiler.