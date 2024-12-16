İngiltere, İtalya ve Japonya'dan altıncı nesil savaş uçağı anlaşması: 'Uçan süper bilgisayar olacak'

Reuters Yeni nesil savaş uçağının konsept modeli Temmuz 2024'te İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'ndaki BAE Systems standında gösterilmişti.

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İngiltere, İtalya ve Japonya savunma ve havacılık sektörleri arasında yapılan anlaşmayla altıncı nesil savaş uçağı sistemi geliştirme projesinin detayları ortaya çıkıyor. REKLAM İtalya'dan Leonardo, İngiltere'den BAE Systems ve Japonya'dan JAIEC savunma şirketleri, 13 Aralık'ta, Küresel Savaş Hava Programı (GCAP) girişimi kapsamında yeni bir ortak girişimi kurmak üzere anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Üç gruptan yapılan ortak açıklamaya göre yeni ortak girişimin 2025 ortalarında kurulması bekleniyor. Leonardo, BAE Systems ve JAIEC şirketlerinin her biri girişimin üçte birine sahip olacak. Merkezi İngiltere'de olacak yeni şirketin ilk CEO'su İtalya'dan olacak. Üretilecek yeni nesil uçağın 2035 yılında hizmete girmesi, ve en az 2070 yılına kadar kullanımda kalması planlanıyor.

Altıncı nesil savaş uçağı Amerikan F-35'e rakip olarak görülüyor ve EuroFighter Typhoon jetlerin yerini alması bekleniyor. 'SİHA'lardan oluşan bir filoyu kontrol edebilen bir savaş uçağı geliştirme projesi' Reuters İngiltere'de Tempest olarak adlandırılan yeni nesil jetlerin 2035 yılına kadar semalarda olması ve EuroFighter Typhoon'nun yerini alması bekleniyor

Altıncı nesil savaş uçağı temelli hava sistemi programının detaylarını Leonardo CEO'su Roberto Cingolani İtalya basınına açıkladı. REKLAM Cingolani, 15 Aralık'ta La Repubblica gazetesinde yayımlanan söyleşide, "GCAP çok iddialı bir proje. ABD bile benzer bir şey planlamıyor. Ne kadar zorlayıcı olacak?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bu, silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) oluşan bir filoyu kontrol edebilen, radara görünmeyen bir savaş uçağının geliştirilmesi projesi. Pratikte, bir tür uçan süper bilgisayar olacak: Onu gökyüzündeki bir uçak gemisine benzetmeyi seviyorum."

Cingolani, projenin ilk aşamasının 3 imzacı ülke tarafından 45 milyar euro yatırımla finanse edilen ana uçağın geliştirilmesi olduğunu söyledi. İkinci aşamada ise diğer iki temel unsur olan, keşif, saldırı ve önleme amaçlı SİHA, ardından da SİHA sürülerini kontrol edecek yapay zeka yazılımının hazırlanmasının geldiğini belirtti. Leonardo yöneticisi, Avrupa'da benzer bir ortaklığın Fransız-Alman-İspanyol Fcas konsorsiyumu tarafından oluşturulduğunu hatırlattı ancak "Görünen o ki onlar bizden daha geriden geliyor" dedi.

'SİHA gemisini kaçırdık' Cingolani, Leonardo'nun gelecek planlarından söz ederken, Ukrayna'daki savaşla birlikte değişen dengelerin etkisine de vurgu yaptı: REKLAM "Ukrayna'daki savaşla ilgili şaşırtıcı bir analizden yola çıktık: Dijital saldırı ve savunma, geleneksel olanlar kadar, hatta belki de onlardan daha etkili hale geldi. Uydu iletişimiyle yönlendirilen ve birkaç bin euro'ya mal olan insansız hava araçları, birkaç milyona mal olan tankları yok etti."

Drone alanında "Gemiyi kaçırdık" diyen Cingolani, "Bu açığı kapatmanın tek yolu dijital kapasitemize odaklanan uluslararası anlaşmalar yapmak. Bunun üzerinde çok çalışıyoruz" diye ekledi. Suudi Arabistan katılacak mı? Reuters İngiltere Başbakanı Keir Starmer 9 Aralık'ta Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş, İngiltere'ye yatırım konusunu da görüşmüştü.

İngiltere, İtalya ve Japonya arasında 2022'de temeli atılan GCAP projesine Suudi Arabistan'ın da dahil edilebileceği konuşuluyordu. Son olarak İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani geçen ay yaptığı bir açıklamada, "İngiltere ve Japonya ile yaptığımız anlaşmanın şimdi Suudi Arabistan'a da genişletileceğini düşünüyorum" demişti. REKLAM Leonardo CEO'su da La Repubblica söyleşisinde bu konuyla ilgili olarak "Dünyanın geri kalanından da güçlü bir ilgi var, Suudi Arabistan gibi ülkeler GCAP'e katılma talebinde bulunuyor" dedi.

Suudi Arabistan'ın katılımıyla ilgili kararın ne zaman verileceği sorusunu ise, "Şimdi ortak girişimin ayrıntılı planlarını belirlemek için birkaç ay çalışmamız gerekecek, ardından yeni ortaklara karar vereceğiz" diye yanıtladı. "Bu tür bir programın toplam maliyeti 100 milyar euro'nun üzerinde" diyen Cingolani, "Katkıda bulunmaya hazır diğer ülkeler memnuniyetle karşılanır" diye ekledi.

Suudi Arabistan'ın projeye ilgisini de "GCAP programına bağlanabilecek ve kendilerini büyük Orta Doğu pazarının merkezine yerleştirebilecek bir havacılık endüstrisi yaratmak istiyorlar" diye açıkladı.