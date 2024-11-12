Osimhen'in yüzde 50'si bile yetti!
Galatasaray'a transferin son günlerinde transfer olan Victor Osimhen henüz tam formunu yakalayabilmiş değil. Nijeryalı golcü buna rağmen ligi sallamaya devam ediyor.
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Sadece Türkiye değil, dünya Victor Osimhen’i konuşmaya devam ediyor.
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Transferi küresel boyutta gündem olan Nijeryalı golcü 9 maçta 11 gole doğrudan katkı sağladı.
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Osimhen sarı-kırmızılı formayla çıktığı maçlarda 8 gol attı; 3 golün de hazırlayıcısı oldu.
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Nijeryalı golcünün performansı başta İtalya olmak üzere İngiliz ve Nijerya basınında sürekli olarak manşetlere taşınıyor.
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Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’ni sallayan Osimhen diğer yandan ekstra çalışmalarını aksatmıyor.
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Yaz aylarının büyük bölümünü bireysel çalışarak geçiren 26 yaşındaki santrfor Galatasaray ile kamp yapamamıştı.
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Uzun süre maç yapamadığı için en iyi döneminin uzağında bulunan Osimhen ekstra çalışmalar ile form tutmaya başladı.
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Nijeryalı golcü takım antrenmanlarının ardından bireysel çalışmalar yapıyor.
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Yıldız futbolcunun çevresine ‘Fiziksel kapasitemin henüz yüzde 50’lerindeyim. Yakında daha da iyi olacağım’ dediği öğrenildi.
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