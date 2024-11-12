Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar | Son dakika haberleri

        "Silah varsa siyaset yoktur"

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında "Silah varsa siyaset yoktur" diyen Bahçeli, " Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Utanacak ve mahcubiyet duyacak bir açığımız yoktur. Torunlarımızın aynı felaketlere muhatap olmasını istemiyoruz. Günü kurtarmanın değil geleceği kurmanın peşindeyiz. Oyumuz artıyormuş oyumuz azalıyormuş, bunlara bakmayız. Vatan tehdit altındayken oy düşünmeyiz, başımızı kuma gömmeyiz. Söylediğimiz her şeyin arkasındayız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 10:32 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Silah varsa siyaset yoktur"
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Geçtiğimiz pazar günü saygı ve rahmetle andığımız Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türk demek aynı zamanda Türkçe demektir. Şafağı söken Türkiye Yüzyılı'nın meşalesi altında el ele birleşmeliyiz. Bişkek'te toplanan Türk Devletleri Teşkilatı dünya çapında refah ve barış markası olmaya sonuna kadar namzettir. Önemli ve kayda değer bir sonuç da, ortak alfabe konusunda alınmıştır. Bu gelişme tarihi bir adımdır, makus talihin ters döndüğünün işaretidir. 34 harften mürekkep ortak alfabenin çalışmaları tamamlandı.

        REKLAM

        CHP'YE ELEŞTİRİ

        Onlar dönsün dursun dikkat etsinler fazla dönüş denge kaybına da yol açabilir. Dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan. Dönenlere devşirilenlere DEM'lenenlere, kaçanlara, korkaklara aldırmadan bizim yolumuz Türk devrimidir ve Türkiye yüzyılıdır.

        "BU FIRSAT KAÇMAMALI"

        Bu fırsat kaçmamalı, tarihi baştan ayağa yeniden yazmak elimizdedir. Sistemli ve şiddetli tahriklere aldırmayacağız. Kuru gürültülere pabuç bırakmayacağız. Türk birliği hayal safhasında kalmamalı.

        "DÜNYA NAMLU UCUNDADIR"

        Dünya namlu ucundadır. Uluslararası sistem sancılıdır. İsrail'in durdurulması şarttır. İki devletli çözüm dünya için sükunet sebebidir.

        TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

        Biden'ın Erdoğan'ı devirme planı tuzla buz olmuştur. Trump ilk döneminden farklı olmalıdır. Asıl mesele milli çıkarlarımızdır. Yep yeni ve temiz bir sayfa açılmalıdır. Siyaset hem gönül hem de görgü işidir. Gelgitli durumların sinir harplerinin ilgi sahasına girdiğini biliyoruz.

        "SİLAH VARSA SİYASET YOKTUR"

        Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır. Terör örgütünü kaynağında imha etmek milli beka meselesidir. Silah varsa siyaset yoktur. Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Utanacak ve mahcubiyet duyacak bir açığımız yoktur. Torunlarımızın aynı felaketlere muhatap olmasını istemiyoruz. Günü kurtarmanın değil geleceği kurmanın peşindeyiz. Oyumuz artıyormuş oyumuz azalıyormuş, bunlara bakmayız. Vatan tehdit altındayken oy düşünmeyiz, başımızı kuma gömmeyiz.

        "SÖYLEDİĞİMİZ HER ŞEYİN ARKASINDAYIZ"

        Söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Değil elimizi gövdemizi sıra dağların altına koyarız. Kürt kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz. Kara kampanya sahipleri ise sorunlardan besleniyor. Terör bitecek bölücülük tasfiye edilecektir.

        "KÜRTLER DE BİZİM ALEVİLER DE"

        Bu ülkede kimse öteki olmamıştır. Kürtler de bizim Aleviler de. Canımız, cananımız, milli birliğimizin ana damarlarıdır."

        "AYRIMCILIĞI KÖRÜKLEYEN DAVRANIŞLARDAN VAZGEÇİN"

        Bahçeli grup toplantısının ardından bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çözüm sürecine ilişkin bir görüş ayrılığı var mı?" sorusuna da, "Basın mensubu kardeşim Türkiye’yi tahrik edici, yanlış bilgiler ile ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleği bırak" yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Silah varsa siyaset yoktur"
        "Silah varsa siyaset yoktur"
        5 çocuğun öldüğü yangını komşu anlattı! "Geliyorum" diyen facia!
        5 çocuğun öldüğü yangını komşu anlattı! "Geliyorum" diyen facia!
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Geçen sezonu arattı!
        Geçen sezonu arattı!
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Habertürk Anasayfa