Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.242,21 %-0,37
        DOLAR 34,3839 %0,13
        EURO 36,5346 %-0,21
        GRAM ALTIN 2.867,03 %-0,93
        FAİZ 42,96 %-2,36
        GÜMÜŞ GRAM 33,48 %-1,20
        BITCOIN 87.575,00 %-0,50
        GBP/TRY 44,0628 %-0,33
        EUR/USD 1,0614 %-0,38
        BRENT 72,32 %0,68
        ÇEYREK ALTIN 4.687,59 %-0,93
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Şirketten doğrulama geldi! Amazon çalışanlarının verileri çalındı... - Teknoloji Haberleri

        Şirketten doğrulama geldi! Amazon çalışanlarının verileri çalındı...

        Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından olan Amazon'un çalışanlarının verilerinin çalındığı doğrulandı. Şirketten yapılan açıklamada, bilgisayar korsanının MOVEit ihlali iddiasının ardından çalışan verilerinin çalındığını doğruladı. Çalınan bilgiler arasında telefon numaralarından ev adreslerine kadar birçok farklı veri yer alıyor. Bu doğrulama sonrası kullanıcılar da verileri konusunda endişe ederken, hem çalınan veriler hem de niteliği hakkında şirketten açıklama geldi...

        Giriş: 12.11.2024 - 10:34 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amazon, üçüncü taraf bir satıcıda meydana gelen bir "güvenlik sorunundan" sonra çalışan verilerinin güvenliğinin ihlal edildiğini doğruladı.

        Şirket, bir hacker'ın büyük kuruluşlar arasında güvenli dosya transferi sağlamak amacıyla kullanılan bir yazılım olan MOVEit Transfer platformundaki güvenlik açığından yararlanarak şirket çalışanlarının verilerini çaldığını doğruladı. Bu siber saldırı, Haziran 2023'teki MOVEit güvenlik açığı ile bağlantılı ve "Nam3L3ss" lakaplı hacker tarafından gerçekleştirildi.

        Bu yazılım, verilerin güvenliğini sağlamak için şifreleme, yetkilendirme ve denetleme gibi mekanizmaları kullanır. MOVEit, özellikle hassas verilerin güvenli bir şekilde iletilmesi gereken durumlarda tercih edilir ancak bu kez tam tersi bir duruma sahne olduğu gözler önüne serildi.

        REKLAM

        AMAZON'DAN AÇIKLAMA

        Amazon sözcüsü Adam Montgomery, Pazartesi günü TechCrunch'a verdiği demeçte, çalışan bilgilerinin bir veri ihlaline karıştığını doğruladı.

        Montgomery, "Amazon ve AWS sistemleri güvende olmaya devam ediyor ve herhangi bir güvenlik olayı yaşamadık. Mülk yönetimi tedarikçilerimizden birinde, Amazon da dahil olmak üzere birçok müşterisini etkileyen bir güvenlik olayı hakkında bilgilendirildik. Montgomery, "İlgili tek Amazon bilgisi, örneğin iş e-posta adresleri, masa telefon numaraları ve bina konumları gibi çalışanların iş iletişim bilgileriydi" ifadelerini kullandı.

        Amazon, ihlalden kaç çalışanın etkilendiğini açıklamadı. İsimsiz üçüncü taraf satıcının Sosyal Güvenlik numaraları veya finansal bilgiler gibi hassas verilere erişimi olmadığını belirtti ve satıcının veri ihlalinden sorumlu güvenlik açığını düzelttiğini belirtti.

        HANGİ BİLGİLER ÇALINDI? KULLANICILAR RİSK ALTINDA MI?

        Amazon, bu ihlalin sadece çalışanların iş iletişim bilgilerini içerdiğini belirtti. Çalınan veriler arasında e-posta adresleri, masa telefonu numaraları ve bina konumları bulunuyor. Amazon, sosyal güvenlik numaraları veya mali bilgiler gibi hassas verilerin bu ihlalenmediğini vurguladı.

        REKLAM

        MOVEit Transfer platformundaki güvenlik açığı, yazılımın dosya transferi sırasında kritik bir hataya sahip olduğunu ortaya koydu. Bu zafiyet, hackerların dosya sistemlerine yetkisiz erişim sağlamasına imkan tanıdı.

        Amazon, ihlalin ardından hızlı bir şekilde önlemler aldığını ve etkilenen çalışanlara durumu bildirdiğini açıkladı. Şirket, veri güvenliğine büyük önem verdiklerini ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımları attıklarını belirtti.

        SALDIRININ ARDINDA KİM VAR

        "Nam3L3ss" adıyla bilinen hacker, çalınmış verilerin bir kısmını BreachForums adlı ünlü bir hack forumunda yayımladı. Bu tür saldırılar, büyük teknoloji şirketlerinin bile siber güvenlik tehditlerine karşı her zaman tetikte olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Galatasaray en skorer 2. sezonunu yaşıyor
        Galatasaray en skorer 2. sezonunu yaşıyor
        Kaldırımda yürüyordu... Otomobil ezdi öldü! Sürücü serbest!
        Kaldırımda yürüyordu... Otomobil ezdi öldü! Sürücü serbest!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Uranüs'ü yanlış tanımışız
        Uranüs'ü yanlış tanımışız
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Gerçek hayatın Iron Man'i: Elon Musk
        Gerçek hayatın Iron Man'i: Elon Musk
        Trump'ın yeni ekibindeki hangi isimler belli oldu?
        Trump'ın yeni ekibindeki hangi isimler belli oldu?
        Habertürk Anasayfa