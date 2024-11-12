Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın geçmişteki örtülü kumar reklamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, yargılanacak isimler arasında yer alan ünlü isimler Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’ın kumar tutkusu biliniyor.

Mehmet Ali Erbil’in daha önce katıldığı televizyon programında kumardan para kazandığını itiraf etmesine rağmen savcılıktaki ifadesinde hayatında hiç kumar oynamadığını öne sürmesi geçmişi hatırlattı. Kumar alışkanlığını inkar eden Erbil ile birlikte çoğu kişinin samimi bulmadığı “Kötü örnek oldum” itirafında bulunan Ortaç’ın sanaldan önce Kıbrıs’taki kumarhanelerin sıkı müdavimleri olması sır değil.

Aynı mekanda bir yıl sonra haber olan isim de Mehmet Ali Erbil’di. Ortaç gibi en yüksek tutarı yani 505 bin 500 TL’yi (bin lira artmış!) kazanan Mehmet Ali Erbil, makinenin üstüne siyah çelenk koyarak fotoğraf çektirmişti. ‘Jackpot’ olarak ifade edilen bu kazancın ardından Casino yetkilileri de makineyi sözde bir ceza ile kapattıklarını açıklamıştı.

2016 yılının Haziran ayında konser vermek üzere gittiği Girne’de bir kumarhanede görülen Serdar Ortaç’ın 100 liralık bahis karşılığında 504 bin lira 55 kuruş kazandığı o dönemki magazin sayfalarında haber olmuştu.

Yasa dışı bahse teşvikten hakim karşısına tutuklama talebiyle çıkan ancak ‘evlerine’ gönderilen iki isim, 2016 ve 2017 yıllarında dikkat çeken fotoğraf karelerinde yer almıştı.

Bu detaylarla birlikte iki ismin kumarhanedeki fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Deneyimli gazeteci Uğur Dündar, Sözcü gazetesindeki köşesinde hem Serdar Ortaç’ın hem de Mehmet Ali Erbil’in aynı mekanda kumar oynamasının ve fotoğraflarının boy boy yayınlanmasının bir tesadüf olmadığına ve örtülü bir reklam yapıldığına dikkatleri çekmişti.

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Yılllar sonra iki ismin bu kez aynı soruşturmada yasa dışı bahse teşvikten suçlanmasının da tesadüf olmadığı görüldü.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.