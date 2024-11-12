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        Haberler Gündem Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın geçmişteki örtülü kumar reklamı

        Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın geçmişteki örtülü kumar reklamı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturmada tutuklanmaları talebine karşılık ev hapsi kararı verilen Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın kumar tutkuları sır değil. Savcılığın ev hapsi kararına itiraz ettiği iki isim, müdavimi oldukları Kıbrıs'taki kumarhanelerin örtülü reklamlarını da yapıyorlardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 12:38 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:38
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        Kumar reklamları yeni değil
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, yargılanacak isimler arasında yer alan ünlü isimler Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’ın kumar tutkusu biliniyor.

        Mehmet Ali Erbil’in daha önce katıldığı televizyon programında kumardan para kazandığını itiraf etmesine rağmen savcılıktaki ifadesinde hayatında hiç kumar oynamadığını öne sürmesi geçmişi hatırlattı. Kumar alışkanlığını inkar eden Erbil ile birlikte çoğu kişinin samimi bulmadığı “Kötü örnek oldum” itirafında bulunan Ortaç’ın sanaldan önce Kıbrıs’taki kumarhanelerin sıkı müdavimleri olması sır değil.

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        Yasa dışı bahse teşvikten hakim karşısına tutuklama talebiyle çıkan ancak ‘evlerine’ gönderilen iki isim, 2016 ve 2017 yıllarında dikkat çeken fotoğraf karelerinde yer almıştı.

        2016 yılının Haziran ayında konser vermek üzere gittiği Girne’de bir kumarhanede görülen Serdar Ortaç’ın 100 liralık bahis karşılığında 504 bin lira 55 kuruş kazandığı o dönemki magazin sayfalarında haber olmuştu.

        Aynı mekanda bir yıl sonra haber olan isim de Mehmet Ali Erbil’di. Ortaç gibi en yüksek tutarı yani 505 bin 500 TL’yi (bin lira artmış!) kazanan Mehmet Ali Erbil, makinenin üstüne siyah çelenk koyarak fotoğraf çektirmişti. ‘Jackpot’ olarak ifade edilen bu kazancın ardından Casino yetkilileri de makineyi sözde bir ceza ile kapattıklarını açıklamıştı.

        Bu detaylarla birlikte iki ismin kumarhanedeki fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Deneyimli gazeteci Uğur Dündar, Sözcü gazetesindeki köşesinde hem Serdar Ortaç’ın hem de Mehmet Ali Erbil’in aynı mekanda kumar oynamasının ve fotoğraflarının boy boy yayınlanmasının bir tesadüf olmadığına ve örtülü bir reklam yapıldığına dikkatleri çekmişti.

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        Yılllar sonra iki ismin bu kez aynı soruşturmada yasa dışı bahse teşvikten suçlanmasının da tesadüf olmadığı görüldü.

        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
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        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

        Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenilmişti.

        Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, ev hapsi kararıyla serbest bırakılmış, savcılık bu karara itiraz etmişti.

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