HT Gastro
Stil

Ara tatilde nereleri gezelim?

Çocukların ara tatili en iyi şekilde değerlendirebilecekleri seçenekleri sıralıyoruz. Hangi semtte hangi etkinlik var, hangi müzeler gezilebilir, her ilgi alanına uygun aktivite rehberi..

Giriş: 11.11.2024 - 04:23 Güncelleme: 11.11.2024 - 04:35
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil Ara tatilde nereye gidelim?

Öğrenciler 1 hafta sürecek ara tatilde hem gezecek hem dinlenecek. Birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici etkinliklerle zamanlarını değerlendirebilecekleri seçenekleri sıralıyoruz: Dijital Deneyim Müzesi, Çubuklu Silolar, Kemal Sunal Müzesi, Demiryolu Müzesi, Barış Manço Müzesi, Uçurtma Müzesi, Miniatürk, Hababam Sınıfı Müzesi, Çikolata Müzesi, Aslan Park, Akvaryum, Snowpark, Korsan Adası Tema Park, İsfanbul, Legoland, KidZania ve daha niceleri..

1

Dijital Deneyim Müzesi, Beyoğlu

Müzenin her bir köşesi, ziyaretçilerin sanatın farklı boyutlarıyla buluşmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmış etkileşimli sergilere ev sahipliği yaparken, aynı zamanda yerli yaratıcılığı da ön planda tutuyor. Müzede sergilenen interaktif tasarımlar ve yazılımlar, yerli yaratıcılığın ve inovasyonun bir vitrini olarak, Türk yazılımcı ve tasarımcılar tarafından özenle hazırlanmış.

Ziyaret Saatleri: Dijital Deneyim Müzesi Pazartesi günleri kapalı olup diğer hafta içi günleri 09.00 - 18.00 arasında, hafta sonu ise 09.00 - 19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

2

Kemal Sunal Müzesi, Göztepe

Çocukluğumuzda izlediğimiz tüm Kemal Sunal filmlerinin afişlerinden, heykellerine, kıyafetlerine kadar hepsini birarada görmek harika. Usta oyuncunun balmumu heykelleri, kişisel eşyaları ve filmlerinde giydiği kostümlerin yer aldığı iki katlı müze, Göztepe’de. 2000 yılında vefat eden usta sanatçının film afişlerinden kişisel eşyalarına, giydiği kostümlerden özel hatıralarına kadar birçok anısı müzede sergileniyor. Proje kapsamında sergi salonları ve film tarihi kütüphanesi de müzede yer alıyor.

Ziyaretçi saatleri: Pazartesi hariç tüm günler 10:00 - 19:00

3

Demiryolu Müzesi, Sirkeci

Efsane tren Orient Ekspres’in efsane garıdır İstanbul Garı. Orient Ekspres’in 19-22 Mayıs 1977 tarihlerinde yapılan son seferinde yolcularına dağıtılan hatıra madalya ve Wagon-Litz şirketine ait ve bu trende kullanılan gümüş yemek takımları sergilenen objeler arasındadır. Müzede 19. ve 20. yüzyıla ait 400 eser sergileniyor.

Türkiye’de 1955 yılında ilk elektrikli tren işletmeciliğine geçişin simgesi olan banliyö trenlerinden birinin makinist bölümü müzenin en çok ilgi çeken bölümü.

Müzede Rumeli Demiryollarına ve TCDD'nin Trakya hattına ait orjinal vaziyet planları, çizimler, çeşitli fotoğraflar, demiryolu aletleri ve haberleşme araçlarının yanısıra demiryolları idaresinde geçmişte varolan demiryolu okulları ve TCDD hastanelerine ait objeler ve fotoğraflar da yer alıyor

Ziyaret saatleri: 09.30- 17.00 Pazartesi ve resmi tatil günleri kapalıdır.

4

Çubuklu Silolar, Paşabahçe

20 bin metrekareyi bulan şehrin yeni yıldızı Çubuklu Silolar; Dijital Sanatlar Müzesi, Doğa ve Bilim Müzesi, Kütüphane, Atölye, Sahne, Etkinlik Alanı, Restoran, Kafe, Çocuk ve Sanat Merkezi gibi çok amaçlı birimleriyle İstanbulluları ağırlayacak. Kütüphanesi; edebiyat, sanat, tarih gibi alanlardan 12 bin 500 eserlik dermesiyle aynı anda 110 kişiye hizmet verebiliyor.

5

Üsküdar Bilim Merkezi

Rezervasyonludur. Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Matematik Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi ve Tasarım Atölyesi olmak üzere toplam beş farklı alanda ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere özgün içeriğiyle uygulamalı atölye eğitimleri veriliyor. Özellikle ilk ve orta öğretim düzeyindeki çocuklar başta olmak üzere tüm yaş gruplarını hedefleyen merkez; çocukları bilimsel, akılcı, meraka, keşfetmeye dayalı, eleştirel ve deneyimsel düşünmeye teşvik ediyor. Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün, özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gösteri salonu, ülkemizin en iyi planetaryumu olma özelliğine sahiptir. Uzay ve Astronomi alanında verilen birçok eğitim ve deneyimin tamamlayıcı unsuru olarak hayata geçirilen “Bilim Üsküdar Planetaryumu” tüm bu özellikleriyle ziyaretçilerine farklı bir gün yaşatmayı vaat ediyor.

Çalışma saatleri: Pazartesi hariç her gün 09.00 - 18.00 arası açıktır

6

Deniz Müzesi, Beşiktaş

Türkiye'nin denizcilik alanındaki en büyük müzesi. İçerdiği koleksiyon çeşitliliği açısından dünyanın sayılı müzelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Müzede, saltanat kayıkları, bahriyeli kıyafetleri, el yazmaları, gemi modelleri, sancaklar, haritalar, tablolar, tuğralar ve armalar, kadırgalar, seyir aletleri, gemi baş figürleri ile silahlar sergileniyor. Giriş bölümde küçük yaş gruplarının eğitici oyun alanı ve hediyelik eşya bölümü var.

7

Çocuk Köyü, Üsküdar

Üsküdar'da Küçüksu'da kurulan 82 bin m2lik Çocuk Köyü, çocuklara gerçek bir köy ortamı hissiyatını yaşatmak ve aileleri ile birlikte kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş. Şehrin içinde doğayla ve toprakla temas etme fırsatı bulamayan çocuklar burada, şehrin koşuşturmacasından uzakta, toprağı kazabilir, bitkileri yakından tanıyabilir ve hayvanlarla dostluk kurabilirler. Çocuklar ara tatilde eğlenerek öğrenecek, doğayı ve çevreyi deneyimleyerek daha yakından tanıma şansı yakalayacaklar.

8

Türkan Saylan Kültür Merkezi, Maltepe

Ara tatilde çocuklar için ücretsiz atölyeler düzenleniyor. Ayrıca çocuklar için tiyatro, dinozor müzesi, kütüphane, cumhuriyeti anlatan panoramik sunum ve küçük bir oyuncak müzesi mevcuttur. Randevu aldığınızda okullarla grup halinde veya bireysel gezebilirsiniz. Etkinlikler için 0216 589 36 25 numaralı telefondan kayıt yaptırmanız gerekiyor. Türkan Saylan Kültür Merkezi bünyesinde gerçekleştirdiği birçok yetişkin ve çocuk tiyatrosunun yanısıra müze ve sergileri ile sanatseverleri bekliyor.

Zİyaret saati: Haftaiçi her gün sabah 9.0 akşam 17.00

9

Hababam Sınıfı Müzesi, Üsküdar

Hababam Sınıfı Müzesi, filmin çekildiği dönemde kullanılan eşyaların sergilendiği ve ziyaretçilere harika bir nostalji yaşatıyor.Hababam Sınıfı’nın yer aldığı Adile Sultan Kasrı, İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde, Validebağ Korusu içinde yer alıyor. Müze içinde yer alan sınıfta aynı zamanda öğretmen masası ve Külyutmaz Hoca ve İnek Şaban’ın repliklerinde de geçen popüler olan iskelet de yer alır. Aynı zamanda çekim sırasında yapılmış olan şakalar sonucunda kırılmış olan sandalye de müzede sergileniyor.

Ziyaret saatleri: Haftaiçi her gün 09:00-17:00

10

Masal Müzesi, Kartal

Şair-Yazar Sunay Akın’ın küratörlüğünde kurulan Masal Müzesi; müzecilik kavramının toplumda bilinçli bir şekilde oluşturulması, çocukların hayallerini, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ve her yaştan bireyin birlikte vakit geçirebileceği bir mekan olması amacıyla kurulmuş. Müze misafirlerini tarihi değere ve öneme sahip oyuncaklar ve kitaplar aracılığı ile Türk ve Dünya masallarına doğru uzunca bir yolculuğa çıkarıyor. Ayrıca müzenin bahçesinde, ağaçlar içerisinde düzenlenen söyleyişler, tiyatro gösterileri ve masal dinletileri farklı yaş grubundaki ziyaretçiler ile buluşuyor.

Ziyaretçi saatleri: Hafta içi 08.30 - 17.00 Hafta sonu 09.00 - 17.00 Pazartesi günleri ve resmi tatillerde ziyarete kapalı

11

Düştepe Oyun Müzesi, Ataşehir

60 bin metrekarelik park içinde bulunan tek katlı ahşap bir bina içinde kurulan Düştepe Oyun Müzesi ve Oyun Bahçesi'nde 20’yi aşkın ülkeden ve yaklaşık 150 koleksiyonerden toplanan çocuk oyunları, 150 yıllık satranç takımı, Viktorya Dönemi’nin küp oyunları, 100 yıllık ilk taş ev inşa oyunu, ilk uzay oyunlarına varıncaya kadar yüzlerce oyun bulunuyor. Oyun kültürünü geliştiren çizgiroman, edebiyat, sinema ve televizyon dünyasının kahramanlarının da yer aldığı müzede bulunan oyun ve oyuncakların tarihi 1800’lerin başına kadar uzanıyor. Düştepe Oyun Bahçesi'nde ise çocuklar için bowling, satranç, mini golf, labirent, masa tenisi ve ahşap salıncaklar yer alıyor.

Ziyaret Saatleri: Salı – Çarşamba- Perşembe- Cuma 08.30 -17.00 arasında, Cumartesi - Pazar 09.30- 18.00 arasında açık

12

Viaport, Tuzla

Viaport; Akvaryum, Tema Park ve Aslan Park ile ziyaretçilerine geniş bir eğlence yelpazesi sunuyor. 8 dönüm alan üzerine kurulan Aslan Park ziyaretçilerine vahşi kedi türlerini çok yakından görme fırsatı sunuyor. Akvaryumda, farklı iklim kuşakları içerisinde yaşayan binlerce deniz altı canlısının yaşamlarını gözlemlemek mümkün. 12 binin üzerinde deniz canlısı ve dev timsahlar ziyaretçilerini bekliyor. Korsan Adası Tema Park'ta ise 28 ayrı eğlence ünitesi yer alıyor.

Ziyaretçi saatleri
Aslan Park hafta içi 10:00-18:00 hafta sonu 10:00-18:00
ViaSea Tema Park hafta içi 10:00-19:00 hafta sonu 10:00-19:00
ViaSea Akvaryum - Timsah Park hafta içi 10:00-18:00 hafta sonu 10:00-18:00

13

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Eskişehir

Eskişehir'in en büyük parkı olma özelliğine sahip, 400 bin metrekarelik araziye kurulu Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda Masal Şatosu, Kalyon Gemisi, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi ve Eti Su Altı Dünyası gibi görülecek çok şey bulunuyor. Çocukların çok eğleneceği parkta, eskiden fabrika işçilerinin ulaşımını sağlayan dekovil tren buraya gelenlere nostaljik bir tur fırsatı da sunuyor.

Ziyaret saatleri: Pazartesi günleri hariç haftanın her günü 10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık.

14

Harikalar Diyarı, Ankara Sincan

Ankara Sincan’da bulunan Harikalar Diyarı, Avrupa’nın en büyük parklarından biri. Harikalar Parkı’nda 3 adet büyük 9 adet de küçük oyuncak grubu bulunuyor. Parkta yer alan Masal Adası’ndaki çizgi film karakterleri ve masal kahramanları ise küçükler kadar büyüklerin de ilgisini çekiyor. 1300 dönüm alana sahip parkta parkın konseptine uygun tasarlanmış yapılar, suni göletler, go-kart, kaykay pisti, model gemi yüzdürme alanı, model araba pisti, halı sahalar, basket sahaları, tenis kortları, yürüyüş yolları ve piknik alanları bulunuyor.

Ziyaret Saatleri: Park sabah saat 09:00 itibariyle açılıyor 19.00’da kapanıyor.

15

Japon Bahçesi; Baltalimanı

Şehrin ortasına gizlenmiş bir vaha. Baltalimanı Japon Bahçesi halka açık bir park. İki ülke arasındaki kardeşliği temsil eden giriş kapısı hem Japonya hem de Türkiye'de bulunan boğazlar düşünülerek tasarlanmış. Doğal malzemeler kullanılarak yapılan bahçede Japon bahçelerinde tercih edilen bitkiler bululunuyor. Bahçede doğal gölet, şelale ada, tahta bir köprünün yanı sıra Japon çayevi var. Bahçede 4850 adet ağaç ve bitki mevcut. Doğal taştan imal edilmiş fenerler bahçeyi süslüyor. Bahçenin çevresini Japon stili duvarlar çevrelemiş. Haftanın her günü açık olan bahçe yazın 19.30, kışın ise 17.00 saatlerine kadar ziyarete açık.

Ziyaret saatleri: Kış tarifesi 17:00 - 17:00 (Haftanın her günü)

16

Atatürk Arboretumu, Sarıyer

Doğayı ve yeşili seven birisi iseniz Atatürk Arboretumu‘na muhakkak gelmelisiniz. Atatürk Arboretumu, Sarıyer ilçesinde bulunan floristik zenginliğiyle birçok yerli ve yabancı botanikçinin ilgisini çekmiş bulunan ünlü Belgrad Ormanı’na komşu 296 hektarlık bir orman parçası üzerinde kurulmuş. Arboretum'a girişlerde su haricinde herhangi bir içecek veya yiyecek içeri alınmıyor. Evcil hayvan, drone, tripod kullanımı yasak. Yere düşmüş bile olsa tohum, çiçek, yaprak v.b. şeylerin toplanması yasak.

Ziyaret saatleri: Atatürk Arboretumu 09:00-17:00 saatleri arasında açık. Pazartesi günleri ziyarete kapalı.

17

Forestanbul, Çekmeköy

Macera parkı Forestanbul da aileleriyle birlikte heyecan ve eğlence dolu bir gün geçirmek isteyen çocukları bekliyor. 13 metre yüksekliğindeki tırmanma duvarı, 14 metre yükseklikten ormanın içerisine doğru kayılan zipline, dev eğlence salıncağı, ağ parkuru, harita ve pusulaların izinde hedefe ulaşılan oryantiring parkurları, ziyaretçilerine spor ile iç içe bir eğlence imkanı sunuyor.

Ziyaret saatleri: Her gün 10.00-19.00 arası

18

İstanbul Akvaryum, Florya

İstanbul Akvaryum, 1.500 farklı türden 17.000 kara ve deniz canlısı, 17 farklı coğrafi tema ve Amazon Yağmur Ormanı ile dünyanın güzelliklerini ziyaretçileriyle buluşturuyor. Dünya üzerinde oldukça nadir bulunan zehirli taş balığından, limon köpekbalıklarına, vatozlardan Türkiye’nin ilk ve tek gentoo penguenlerine kadar pek çok türde canlıyı keşfetmeye hazır mısınız?

Ziyaretçi saatleri: İstanbul Akvaryum hafta içi sabah 10:00 akşam 20:00 arası hafta sonu ise sabah 10:00 akşam 20.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

19

Snowpark, Esenyurt

Toruim alışveriş merkezinin içinde yer alan Snowpark da İstanbul'un ortasında kayak keyfi yaşatıyor. Kayağın yanı sıra snowboard ve snowtubbing (kızak) yapılabiliyor. Profesyonel hocalardan ders alınarak, sıfırdan kayak öğrenilebiliyor ya da kayma deneyimi artırılabiliyor.

Ziyaretçi saatleri: Pazartesi Cuma arası her gün 11:00 22:00, Cumartesi Pazar 11:00 22:00 arasında

20

Barış Manço Müzesi, Moda

Şarkılarıyla yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da gönüllerinde taht kuran Barış Manço'nun yaşadığı, eserlerini ürettiği ve Kadıköy Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Moda'daki evi ara tatilde ziyaretçilerini bekliyor. Sanatçının dünyanın farklı ülkelerinden topladığı cam eşyalar, sanat hayatı boyunca aldığı ödüller, yemek odası, kıyafet odası, kışlık ve yazlık bahçenin yer aldığı müze, çocukların merakla gezecekleri bir yer.

Ziyaret saatleri: Barış Manço Evi, Pazartesi ve resmi tatiller dışında her gün 09:00-16:00 saatlerinde açıktır.

21

Uçurtma Müzesi, Üsküdar

Uçurtma Müzesi, Mehmet Naci Aköz tarafından 1986 yılından itibaren toplanan ve bugün itibarıyla 6 kıta, 33 ülkeden toplam 2 bin 500'den fazla ürünlük koleksiyonuyla Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise 18 uçurtma müzesinden biri. Aynı anda 200 öğrencinin kendi uçurtmasını kendisinin yapabileceği "Uçurtma Okulu" ve dünyanın ilk uçurtma kütüphanesi olan "Gülen Okumuş Uçurtma Kütüphanesi"ni de içinde barındıran müzede çocuklar, tiyatral ve interaktif bir anlatımla, görerek, dokunarak, uygulama yaparak ve rehber öğretmenleri dinleyerek eğlenceli ve kaliteli zaman geçirme imkanı buluyor.

Ziyaret saatleri: Pazartesi – Cumartesi 09:30 – 17:30, Pazar kapalı

22

Pelit Çikolata Müzesi, Esenyurt

Esenyurt'taki Çikolata Müzesi, çikolataya düşkünlükleri dolayısıyla hiç kuşkusuz çocukların ilgiyle gezecekleri müzelerin başında geliyor. Bu müzede, çikolatadan yapılan Türk İslam sanatının şaheserleri, dünya sanatının başyapıtları, masal kahramanları, ünlü efsaneler, şelaleler yer alıyor. Sanatçılar Salonu'nda aralarında Pablo Picasso'nun da bulunduğu, dünya sanatına yön veren sanatçılardan, Osman Hamdi Bey'in meşhur tablosu Kaplumbağa Terbiyecisi'ne kadar birçok eser ve sanatçının çikolatadan heykelleri bulunuyor. Türk Büyükleri Salonu'nda, Türk tarihine damga vuran Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Osman Gazi ve birçok önemli ismin çikolatadan büstleri yer alıyor.

Ziyaret günleri: Hafta içi her gün 10:00 - 17:00

23

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Fatih

Gülhane Parkı içerisinde saray sur duvarına bitişik Has Ahırlar Binası'nda yer alan İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde, Müslüman bilim adamlarının astronomi, coğrafya, matematik, kimya, optik, tıp, mimari, savaş teknolojisi gibi alanlarda ortaya koydukları eserlerin model ve maketleri sergileniyor. Müze, toplam 570 alet, cihaz kopyaları, maket ve model koleksiyonu ile alanında Türkiye'de ilk. Astronomi, saat teknolojisi, denizcilik, savaş teknolojisi ve tıp bölümlerinin bulunduğu müzede, madenler, fizik, matematik-geometri, şehircilik ve mimari, optik, kimya ve son olarak da coğrafya ile ilgili harita ve çeşitli harita çizimlerinin sergilendiği bölüm bulunuyor.

Ziyaret saatleri: Haftaiçi her gün 09:00 - 17:30 / Gişe Kapanış Saati: 17:00

24

Kidzania, Üsküdar

Bankası, hastanesi, süpermarketi, laboratuvarı, tiyatrosu, üniversitesi, itfaiyesi, deprem simülasyon merkezi, stadyumu, sokakları, fabrikaları ve meydanı ile 67 farklı aktivite alanına sahip gerçek bir şehir Kidzania. Çocuklar Ülkesi KidZania’da çocuklar 120’den fazla mesleği deneyimleyebiliyor. Ççocuklar gerçek dünyanın simülasyonu ile geleceğe hazırlanırken; bol bol eğlenme ve öğrenme olanağı buluyor. Çocuklar beraber sorumluluk bilinci, takım çalışması, sürdürülebilirlik ve özgüven gibi önemli kavramları öğreniyorlar. 1-14 yaş aralığındaki çocukları ağırlayan KidZania’da, 7 yaşın üstündeki çocuklar anne ve babaları olmadan diledikleri gibi vakit geçirebiliyor.

Ziyaret saatleri: Salı-Cuma 20:00 - 16:00, Cumartesi-Pazar: 10:00-20:00, Pazartesi kapalı

25

Kedi Müzesi, Beşiktaş

Sunay Akın’ın da katkıda bulunduğu müze ülkemizin hayvan temalı ilk müzesi ünvanına sahip. Ziyaretçilerine doğa ve hayvan sevgisini aktarırken duyarlık kazandıracak olan Kedi Müzesi, masal, oyuncak, oyun ve çizgi roman tarihinin kedilerini aynı çatı altında bir araya getiriyor.

Ziyaret saatleri: Hafta içi 09.00-17.00, hafta sonları ise 10.00-18.00 saatleri arasında açık olup, Pazartesi günleri ziyarete kapalıdır. Müze ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Yer: Beşiktaş Belediyesi Çırağan Hizmet Binası
Adres: Yıldız Mah. Çırağan Cad. No:77 Beşiktaş - İstanbul
Tel: 0212 236 10 29

26

İtfaiye Müzesi, Beşiktaş

Müze koleksiyonunda toplam 841 adet eser bulunuyor. 300 yıllık bir geçmişi bünyesinde barındıran müze, 2013 yılından beri Beşiktaş ilçesi Kılıç Ali Paşa Su Sarnıcındaki yeni yerinde hizmet veriyor.

Dünyadaki en önemli örnekler arasında yer alan müzenin koleksiyonunda mahalle tulumbacılarından günümüz itfaiyecilerine ait dönem kıyafetleri, en eski yangın söndürme araçlarından çeşitli tulumbalar, yangın önleme fıçısı, Beyazıt Kulesi’nde kullanılan işaret sepetleri, telefon santrali, hidroforlu tulumbalar, ilk motorlu tulumba aracı, atlı tulumba arabası, bez sarnıç, itfaiye merdiveni, eldivenler, itfaiye fenerleri, can kurtarma ipleri, maskeler ve filtreleri, telefon santrali, taksim muslukları, tulumbacı ve itfaiyeci kıyafetleri, yangın miğferleri, amir yangın baltaları ve çeşitli şapkalar sergileniyor.

Ziyaret saatleri: Pazartesi hariç her gün: 9:00 - 17:00 / Pazartesi: Kapalı

27

Rahmi M. Koç Müzesi, Hasköy

27 bin metrekarelik alana yayılan Rahmi M. Koç Müzesi'nde Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ayrılan bölüm başta olmak üzere, kara yolu ulaşımı, demir yolu ulaşımı, denizcilik, havacılık, tipo baskı atölyesi, yaşayan geçmiş, makineler, iletişim, bilimsel aletler, modeller ve oyuncaklar, özel koleksiyonlar gibi çok sayıda kısım bulunuyor. Portsmouth Tersanesi'nde 1944'te inşa edilen TGC Uluçreis, Fenerbahçe Vapuru, tekne ile Haliç turları, nostaljik demir yolu seferi, müzede mutlaka görülmesi gerekenler arasında yer alıyor. Çocuklara yönelik DNA, astronomi, matbaa ve matematik gibi birbirinden farklı eğitimlerin de verildiği atölyelerin bulunduğu müzede, tüm ülkelere ve geçmişten günümüze tüm dönemlere ait endüstri ve mühendislikle ilgili objeler ve belgeleriyle çocukların beğenisini topluyor. Devam eden Dünya Bebekleri ve Anamorfoz sergisi oldukça etkileyici. Rahmi M. Koç Müzesi'nde devam eden atölyelerin hangileri olduğunu görmek için tıklayın.

Ziyaret Saatleri: Haftaiçi Salı-Cuma 10:00 - 17:30, Haftasonu Cumartesi-Pazar 10:00 - 18:00, Pazartesi Kapalı

28

İstanbul Oyuncak Müzesi, Göztepe

Şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi'nde, 1700'lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örnekleri sergileniyor. Akın'ın 20 yılda 40'ı aşkın ülkedeki koleksiyonerlerden, antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi, dünya tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir öğrenme yöntemiyle ziyaretçilere sunuyor.

Ziyaret saatleri: Müze pazartesi hariç hafta içi 10:00 - 18:00, hafta sonu 10.00- 18.30 saatleri arasında ziyarete açıktır.

29

Legoland, Bayrampaşa

Legoland, İstanbul'da ailelerin 3-10 yaş arasındaki çocukları ile yaratıcılık dünyasını keşfedip eğlenebileceği kapalı eğlence merkezlerinden biri. Eğlence ve rengarenk lego parçaları ile dolu Legoland'da çocuklar, Space Missions'da uzayın derinliklerini, Miniland'da Galata Kulesi, Ayasofya, Sultanahmet Camisi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile İstanbul'un ve dünyanın simge haline gelmiş ünlü yapılarını keşfetme imkanı bulurken, uzmanından binaların, ilginç hayvanların ve güçlü kahramanların nasıl oluşturulduğunu öğrenebilecek.

Ziyaret saatleri: Her gün 10:00 - 19:00
Adres: Forum İstanbul, No:3 Kocatepe Mah. Paşa Cad.34045, Bayrampaşa, İstanbul

30

İstanbul İllüzyonlar Müzesi, Beyoğlu

Duyularınıza olan sarsılmaz inancınızı sorgulamanıza yol açacak illüzyonlar dünyasında tam olarak şaşkına döneceksiniz. Çocuğunuzun da en az sizin kadar ziyaret etmekten heyecan duyacağına emin olabilirsiniz. Müzede Tepetaklak Oda, Vortex Tüneli, Sonsuzluk Odası, Ames Odası, Büyülü Çubuk, Döner Tablalar, Takip Eden Yüz, İllüzyonu, Rubin’in Vazosu, Tabaktaki Kafa, Klon Masa, Kaleydoskop, Stereogram, Beuchet Sandalyesi gibi görsel yanılsama odaları görebilirsiniz.

İstanbul İllüzyonlar Müzesi Taksim’de, İstiklal Caddesi üzerindeki Narmanlı Han’ın içerisinde yer alıyor. 20’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve benzersiz bir deneyim sunan illüzyon müzesi, Anadolu Yakası’nda Emaar Square Mall içerisinde de var.

Ziyaret saatleri: Haftaiçi her gün 11:00 – 20:00 arası.

31

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi, Beyoğlu

Madame Tussauds'da geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının yaklaşık 60 ünlü ismi yer alıyor. Müzede, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde tarihi bir gezinti yapılırken, Türkiye'den birçok ismin yanı sıra çok sayıda uluslararası müzik, spor ve film yıldızının bal mumu heykellerini görmek mümkün. Müzede tarih ve liderler bölümünde Mustafa Kemal Atatürk, Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet, müzik bölümünde Zeki Müren, Madonna, Beyonce, MFÖ, Barış Manço, bilim ve kültür bölümünde Mona Lisa, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, spor bölümünde Maria Sharapova, Rafael Nadal'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlünün heykeli bulunuyor.

Ziyaretçi saatleri: Madame Tussauds İstanbul Müzesi 11:00 - 20:00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Son Giriş saati 19:00'dur.

32

İstanbul Sinema Müzesi, Beyoğlu

Tek bir biletle gezilebilen müze, üç kattan oluşuyor. İlk iki katı daimi müze olarak faaliyet gösterirken, üçüncü katta geçici sergiler yer alıyor. Çocukluğumuzdan beri ekranlarda izlediğimiz değerli oyuncuların balmumu figürleri, önemli yönetmenlerin hatıralarıyla dolu şahsi eşyaları ve pek çok film afişi, müzenin en ilgi çeken unsurlarından. İstanbul Sinema Müzesi, dünyada bir sinema müzesinde ilk kez kullanılmakta olan dijital hafıza havuzu uygulamasıyla, binlerce film ile oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı ve sinema emekçisinden oluşan on binlerce kişiyi içeren olağanüstü bir bilgi havuzunu ziyaretçilerin hizmetine sunuyor. Dijital etkileşim unsurlarının kültürel değerlerle buluştuğu İstanbul Sinema Müzesi, tarihi geçmişi ve modern altyapısıyla, Beyoğlu Kültür Yolu’nun vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday.

Adres: Kuloğlu, İstiklal Cd. Atlas Pasajı No: 131, 34433 Beyoğlu / İstanbul
Ziyaret saatleri: İstanbul Müzesi pazartesi hariç haftanın her günü 11:00 ile 19:00 saatleri arasında açık.

33

Enerji Müzesi, Eyüpsultan

Bilgi Üniversitesi kampüsü içinde yer alan bu müze 2007 yılında açılmış olup, Türkiye'nin ilk sanayi arkeolojisi müzesi. Çocukları götürüp gezdirmekte fayda var. Müzede, santralin orijinal makine ve ekipmanları sergilenmekte, ayrıca enerjinin tarihçesi, üretimi ve kullanımı hakkında bilgilendirici panolar ve interaktif uygulamalar bulunuyor. Enerji Müzesi’nin giriş katına ise, ziyaretçilerin kendi elektrik enerjisini üretebileceği, manyetik heykeller yapabileceği, binlerce volta çekinmeden dokunabileceği ve daha birçok deneyi gerçekleştirebileceği, tam 22 etkileşimli ünitenin yer aldığı, eğlence ile bilimin buluştuğu Enerji Oyun Alanı var.

Ziyaret saatleri: haftaiçi ve hafta sonu her gün saat 09.00-18.00 arası ziyarete açıktır. Santralistanbul resmi tatillerde kapalıdır.

34

Çocuk Bilim Merkezi, Beşiktaş

Üç ana bölümden ve 24 sergi ünitesinden oluşan Bilim Merkezi; “enerjiyi anlamak, enerjinin dönüşümünü kavramak, enerji çeşitlerini öğrenmek, enerjiden yararlanmak, enerjiyi kullanmak, enerjinin geleceği ve iklim değişikliğine etkisi” gibi temaları ele alan bir içerikle izleyicileri karşılıyor. Atölye ve çocuk oyun alanlarının iç içe olması sayesinde bilimi, eğlence ve yaratıcılıkla buluşturan müze; uygulama alanları ve simülasyon teknolojisiyle özellikle çocuklara gerçek bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

Ziyaret saatleri: Pazartesi hariç her gün açık, Hafta İçi: 09:00 - 18:00
Hafta Sonu: 10:00 - 18:00

35

Miniatürk, Haliç

kısa sürede muhteşem bir Türkiye turu atmak isteyenler için de ideal bir mekan. Antik Çağ'dan Roma'ya ve Bizans'a, Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültüründen günümüze kalan zengin mimari mirası bir araya getiren Haliç'teki Miniatürk, masalsı bir yolculuğa çıkmak isteyen çocukları yarıyıl tatilinde de ağırlayacak. İstanbul'dan 61 eser, Anadolu'dan 9 eser, Türkiye sınırları dışında kalan Osmanlı coğrafyasından 12 eserin 1/25 oranına küçültülmüş minyatür modellerinin yer aldığı Miniatürk, çocukların ilgiyle gezecekleri yerlerin başında geliyor.

Ziyaretçi saatleri: Her gün 9.00-19.00 arası

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Ara tatilde nereleri gezelim?
Çocukların ara tatili en iyi şekilde değerlendirebilecekleri seçenekleri sıralıyoruz. Hangi semtte hangi etkinlik var, hangi müzeler gezilebilir, her ilgi alanına uygun aktivite rehberi..
Modayı takip etmemek trend oldu
Modayı takip etmemek trend oldu ve hızla yayılıyor. Zenginler artık bir sezondan daha uzun süre giyebilecekleri kaliteli giysilere yatırım yapıyor ve gene zengin görünmeyi başarıyor. Bu neden ve nasıl olabiliyor? Sessiz lüks kavramı tam olarak ne demek? Bu kavramı hayatınıza sokmak için ne yapabilirsiniz? Sessiz lüks denince akla gelen markalar hangileri?
Erkeklere pantolon rehberi
Jean, chino, kumaş pantolon… Erkekler için pantolon seçmek hiç bu kadar kafa karıştırıcı olmamıştı. İşte doğru pantolon seçimi için ipuçları...
Aşktan değil pislikten!
Öpüşmenin kökeni, sandığımız kadar romantik ya da sevgi kaynaklı çıkmadı! Yeni bir araştırmaya göre öpüşme, atalarımızdan devredilmiş, körelmiş bir primat bakım biçimini temsil ediyor
Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
3 yıl önce TikTok’taki #bookTok etiketini ilk duyduğumda kendimce böyle sarkastik şeyler yazmışım Nobelli yazarımız için. Bugün geldiğimiz noktada Orhan Pamuk’un o zaman TikTok videosu çekmemesinin hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü ‘bir haber okudum TikTok’a bakış açım değişti!’
Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
Havalar soğuduğunda en yakın arkadaşımız olan sıcak su torbalarının da bir son kullanma tarihi var. Kucağındaki sıcak su torbasının patlamasıyla vücudunda yanıklar oluşan bir kadın, bu ürünlerin de bir son kullanma tarihi olduğunu acı bir şekilde öğrendiğini söylüyor ve uyarıyor: Hepsini kaynar suyla doldurmayın, yarısını soğuk suyla doldurun, basınç nedeniyle sonuna kadar doldurmayın ve üzerlerindeki tarihleri kontrol edin
Kadınlar ve erkekler ağrıyı farklı mı hissediyor?
Yeni bir araştırmaya göre, cinsiyetiniz ağrı kesici ilaçlara ne kadar iyi yanıt verdiğinizi belirleyebilir
Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
Türkiye'de her 4 kadından birinde migren var. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen migrene karşı "migren dostu ofisler"in önemine ve yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Uludüz, "2019 verilerine göre, ekonomi üzerindeki migren yükü 21.8 milyar TL. Migren dostu işyerleri sadece işyerindeki verimliliği artırmakla kalmayacak, o kişinin ev içindeki, sosyal ortamdaki yaşam kalitesini artıracak. Ağrıya bağlı ağrı kesici kullanımını ve acile başvurusunu azaltacak" dedi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
En kaliteli zeytinyağı hangisi?
Kuzey Ege'de zeytin hasadı zamanı geldi çattı. Bu aydan başlayarak şubat ayına kadar hasat devam edecek. Peki zeytinyağı alırken neye dikkat etmek gerekir? Hangi yağdan almalıyız? Kaliteli bir zeytinyağını nasıl anlayacağız? Kalite neye göre değişiyor?
Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
"Mavi Kuşak", dünyanın en yaşlı ve en iyi hayat standartlarına sahip olan insanlarından bazılarına ev sahipliği yapan coğrafi bölgelere verilen bilimsel olmayan bir terim. Bu kıstaslara uyan ise beş bölge var: Okinawa, Nicoya, Loma Linda, Icairia ve Sardinia. Son üye ise, katı kuralların getirilmesiyle yaşam süresi 65'ten 85'e yükselen Singapur. Buralarda yaşayan insanlar, genelde bitkisel bazlı besleniyor. Gün içinde egzersizler yapıyor. Yeteri kadar uyuyor. Aktif bir sosyal yaşantısı ve hayatta bir amacı var.
Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
Havaların soğumaya başlaması ve gardıropların yenilenmesiyle birlikte süet kumaş, görkemli bir dönüş yapıyor. Özellikle de ceketlerde... Uluslararası bir satış sitesinde 'süet ceket' aramalarının temmuz ayından bu yana yüzde 260'tan fazla artması dikkat çekici
Bu bahçede her yer turuncu
2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
Turist vergisi kavramı yeni bir kavram değil. Şehir vergisi Yunanistan, İspanya ve Almanya gibi Avrupa'daki birçok ülkede uzun zamandır işleyen bir kural ve otel vergisi ABD eyaletleri de dahil olmak üzere birçok destinasyonda artık bir standart haline gelmiş durumda.
Nerede o eski tişörtler!
Kentucky Üniversitesi tekstil araştırmacıları tişörtlerin kalitesiyle ilgili yaptıkları bir araştırmada, kumaşlar gibi, onların da yıllar içinde daha ince hale geldiğini tespit etmiş. Dayanıklıklarıyla bilinen kotlarda de pek iyi durumda değilmiş mesela. Uzmanlar, son beş yılda üretilen kotların, 80'lerdeki benzerleriyle karşılaştırdıklarında kalitelerinde büyük bir düşüş olduğunu belirtiyorlar.
Uçur bizi Dubai çikolatası
Dört bir yanımızı Dubai çikolatası çılgınlığı sardı. Adeta kıyamet kopuyor. Biraz araştırınca bu kıyametin sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada koptuğunu, öyle ki dünyanın dört bir yanından insanların sırf bu çikolatayı yemek için Dubai'ye uçtuğunu öğrendim
Müslin bezden poşet çay yapmak
Marketlerden satın aldığımız çay poşetlerinin bazı sakıncaları olduğunu duymuşsunuzdur. Zararları hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?
Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
Dünya genelinde yemek kültürlerini araştıran Taste Atlas, dünyanın en iyi kuruyemişlerini açıkladı. Antep Fıstığı, 4.6 puan ortalamasıyla dünyanın en iyi 10 kuruyemişi listesinde 2. sırada yer aldı. İlk sırayı ise 4.8 puan ortalamasıyla Yunanistan'da yetişen Aegınas Fıstığı aldı.
Sokaklarda terlik modasına 'ayak' uydurulur mu?
Otellerde 'ücretsiz' olarak verilen, evlerde ayakları sıcacık tuttuğu için giyilen ev terlikleri sokaklara taşındı! Üstelik kirlenmek, bu akıma 'ayak' uyduranların pek umurunda değil gibi...
Yürüdüğünüz yollarda hangi bitkiler var biliyor musunuz?
Durduk yere bir hastalığım olduğunu öğrendim! Böyle bir hastalığın varlığından bile haberdar değilken, sokaklarda bu dertten mustarip olduğumdan habersiz dolaştığımı fark ettim… Fizyolojik olarak bana hiçbir etkisi olmasa bile ben fark etmeden ruhumu nasıl da körelttiğini, gündelik hayatımdaki neşemi elimden aldığını anladığım da ise olduğum yere çöktüm! 
Sonbaharın trend görünümleri!
Sonbahar daha biz anlamadan geldi geliyor. Ve markaların koleksiyonlarını sergilemeye başladığı bu dönemde sonbahar/kış trendlerine göz atmanın tam sırası!
Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
“Bizim çocuk çok hareketli, kesin hiperaktif” diyen gururlu ebeveynlerin kendi teşhisleri bir yana, uzman tarafından Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı alan çocukların ebeveynlerinin ilk olarak büyük hayal kırıklığı yaşadığı bir gerçek. Ama teşhis almış bir ‘hiperaktif’ olan Paris Hilton’un da dediği gibi aslında bu durum bir ‘süper güç’ olabilir. İyi bir yönlendirme yapılabilirse…
Balkabağı ile neler yapabilirsiniz?
Ekim ve kasım ayları arasında balkabağının meyveleri tam olarak olgunlaşır ve en lezzetli hale ulaşır. Çarşıda pazarda gördüğünüz balkabakları ile yapılabilen aşağıdaki basit tariflerin tatlı olanları şekersiz. Krep, kek, kurabiye, ha bir de çorbamız var.
Sonbaharda ekebileceğiniz 6 ot
Mevsimler değişiyor. Sonbahar sadece bahçeyi temizlemek için değil, aynı zamanda yeni mahsuller için de ekim ayıdır.
14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
Naan ekmeğin Hindistan'dan, baget ekmeğin Fransa'dan, focaccianın İtalya'dan çıktığını hepimiz biliyoruz. Peki yemek kültürümüzün tam ortasına yerleşmiş baş tacı ekmeğin dünyada başka pek de bilinmeyen hangi çeşitleri var ve hikayeleri ne?
Sohbete 'kilo mu aldın sen' diye başlamamak için nedenler!
Birine 'kilo mu aldın?' demenin hoş olmadığını herkes bilir. Peki, ya 'kilo mu verdin' cümlesinin yarattığı etki de bir önceki kadar rahatsız edici mi? Eğer bile isteye yapılan bir diyet değil de tamamen sağlık sorunları nedeniyle bir kilo verme söz konusuysa, kaş yaparken göz çıkarmış olabilirsiniz. Bu nedenle uzmanlar uyarıyor: Asla başka birinin vücudu hakkında yorum yapmayın
Ekim'e özel 10 plaj önerisi
Ekim ayında deniz tatili yapma planınız varsa mutlaka bu 10 adresi inceleyin. Listede Fethiye de var.
Kapsül otel yeniden trend
İlk 1979'da ortaya çıkan kapsül otel kavramı yeni nesil gezginler arasında yeniden popüler oldu. Sorumuz şu: Bir kapsülde uyur muydunuz?
İyi sebze-meyve seçmenin bilimsel yolları
“Hayatın sırrını çözdüklerini düşünen üç bilge adam, bu bilgilerini insanlarla paylaşmak için ülkeyi dolaşmaya karar verir. Tam yola çıkmak üzerelerken yanlarına bir adam yanaşır.
Sorun sizde değil genetikte
Pek çok ebeveyn, ki çoğunlukla anne, çocuğu yemek seçtikçe, tek tip gıdayla beslendikçe, “Ben nerede hata yaptım” demekten kendini alamıyor. Ama aslında ebeveynlerin kendilerini suçlamamaları gerekiyormuş. Çünkü araştırmalar, yemek seçme eğilimlerinin ebeveynlik tarzlarından ziyade genetiğe bağlı olduğunu gösteriyor
Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
İnsanın ekmeğe düşkünlüğü sandığımızdan da eskiymiş. Günümüzden 14 bin yıl önce, henüz insanlık tarıma geçmeden 4 bin yıl evvel fırın yapıp ekmek pişirmişiz. Ürdün'ün kuzeydoğusundaki yeni buluntular bunu gösteriyor.
Tiz kadın sesi erkeği riske itiyor
Yeni araştırmalar, erkeklerin aşk uğruna alacakları risklerin, kadınların ses perdesine bağlı olduğunu gösterdi. Ancak ses, tek başına bir etken değil. kadınların bu konuda istekli olması, erkeklerin tehlikeye atılma hareketinde etkili
Modeller yapay mı gerçek mi?
Sanal modeller, bir süredir fütüristik görsel efektler eşliğinde yapay zeka teknikleri kullanılarak podyumlarda arzı endam ediyor. Bir yapay zeka modeli ile bir insan arasındaki farkı anlamak neredeyse imkansız olduğu için sınır giderek bulanıklaşıyor. Sorumuz şu: Yapay zeka, podyumda insanların yerini alabilir mi?
Çakmakla şarkıya eşlik etmek ne zaman gelenek oldu?
Konserlerde romantik bir şarkı çaldığında telefon ışıklarıyla yaratılan ambiyanstan önce çakmak (kibrit) alevleri vardı! Yazdığım cümleyi yeniden okuyunca 400 bin yıl önce ateşi kontrol altına alan atalarımızla birlikte dev bir stadyumda Bryan Adams’ın ‘(Everything I Do) I Do It For You' şarkısı çalarken çakmakları yakıp sağa sola doğru ahenkle sallandığımızı hayal ettim! 400 yıl olmasa da 42 yıl önce o şarkı çalarken İnönü Stadı’ndaydım, seyircilerin çakmaklarını yaktığını hatırlıyorum ama çok da emin değilim doğrusu… Emin olduğum tek şey benim yakmadığım çünkü hiçbir zaman çakmağım olmadı! Gittiğim hiçbir konserde bu ritüele katılmadığımı şimdi fark ediyorum. Biraz üzüldüm bu durama. Binlerce çakmak alevinin gecenin karanlığında bir ateşböceği tarlası gibi göründüğü o günler geride kaldı... Artık şarkılar da dijital, alevlerde. İyice yaşlanıyorum galiba dert ettiğim şeye bak:) Rolling Stone dergisinde okuduğum bir yazıdan geldiğim bu noktaya ben de inanamıyorum!
Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
Hiç şüphesiz, günümüzde ve gelecekte yapay zekanın hayatımızı ve iş dünyasını nasıl etkileyeceği en önemli konulardan biri. OpenAI'nın yapay zeka aracı ChatGPT'nin iş dünyasında herkes tarafından aynı şekilde benimsenip benimsenmediği konusunda fikir birliği yok. Yapılan son araştırmalar, kadınların yapay zeka kullanımına daha mesafeli olduğunu ortaya koydu. ChatGPT ile sohbetimizde kadınların yapay zekayı daha fazla benimsemelerini teşvik etmenin önemli olduğunu söyledi ancak toplumsal cinsiyet kalıplarından yola çıkarak sorunlu içerikler ürettiği de ortaya çıktı...
Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
Onlar ‘doğuştan dijitaller’… Z kuşağının yeni TikTok haber alışkanlığı, televizyon tutkunu ‘Boomer’larla kuşaklar arası mesafeyi iyice açtı. Peki, TikTok gerçekten bir haber kaynağı olabilir mi?
Günde 3 saatimizi nereye harcıyoruz?
Zamanın insanın başını döndürdüğü Christopher Nolan’ın Interstellar’ında Dr. Brand, kendisini korkutan şeyin ölüm değil zaman olduğunu söylüyordu
En iyi arkadaşım yapay zeka!
Geçenlerde bir araştırma okumuştum birkaç yıldır hayatımızda olan yapay zekayı kullanan insanların oran yüzde 40’ları bulmuş durumda. Ve her geçen gün kullanıcıların sayısı da artıyormuş.
Gardırobun üniformaları!
Hem sade hem de şık olmak için gerçekten kaç kıyafete ihtiyaç var? Bunun için sihirli bir rakam nedir? Peki 'kapsül' diye adlandırılan bu gardırobun içinde neler olmalı?
Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
Kalabalık masalarda sağanak halinde başımdan aşağı yağan ‘bilgi’ yağmurunda sırılsıklam olduğum bir akşamdı dün akşam! Ben ‘bilgi’ diyorum ama siz ‘dedikodu’ anlayın lütfen. Masadaki 7 kişinin Serkan Keskin ve Meriç Aral hakkında bu kadar şey bilmesine mi şaşayım yoksa benim bu iki oyuncu hakkında bu kadar az şey biliyor olmama mı bilemedim…
Ünlü yıldızların ortak kaderi
Dünya sahnesinin en parlak yıldızları olan birçok ünlü, yaşamlarının bir noktasında uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele etti. Matthew Perry, Amy Winehouse, Marilyn Monroe, Elvis Presley ve Whitney Houston gibi ikonlar, bu bağımlılıkların sonunda trajik şekilde hayatlarını kaybetti
Flare, boyfriend, wide leg... Hangisini seçeceğiz?
Mükemmel jean'i bulduğunuzda ondan ayrılmak, alarmla yataktan kalkmak kadar zor! Ama herkese uygun bir model var mutlaka! Peki nasıl bulacağız? İşte moda dünyasının en popüler kot pantolon kesimleri!
Kuyruklu trend: Smash burger
Gıda trendleri inanılmaz bir hızla yayılıyor. Bu trendler arasında en belirgin yükselişi smash burger yaşıyor. Dana eti ve tavuktan yapılan düz ince köfteleriyle bilinen smash burgerler, kapılarında uzun kuyruklar oluşturan, günümüz gurme burgerleri arasında en trend ve en dikkat çekici olanı.
Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
Uykusuzluk sorunu yaşayan yüzde 50'nin arasında yer alan kişi siz olabilir misiniz? Uyku uzmanların 4-7-8 nefes tekniğini öneriyor
'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
Vücut Kitle İndeksi (VKİ) bir yetişkinin kilosunun boyuna göre oranını hesaplayarak, kişinin ideal kiloda olup olmadığını belirlemeye yarayan bir ölçüt. Ancak şimdilerde VKİ yerine Vücut Yuvarlaklık Endeksi gündemde...
Bitmeyen kavga: Anneler ve kızları
Anneler ve kızları kavga eder ama bu dünyanın sonu değildir. İlişkinizi mahvetmeden ergenlikle nasıl başa çıkabilirsiniz? Bu sorunun cevabını anne-kız terapisti Rosjke Hasseldine'in The Mother Daughter Puzzle (Anne Kız Bulmacası) isimli kitabına referansla öğrenmeye çalışacağız.
Sonbaharı güzelleştiren 12 çiçek
Sonbaharda bile çiçekleri açmaya devam eden, bulundukları ortama harika bir enerji yayan ve yaşama sevinci veren 12 bitkinin neler olduğunu biliyor musunuz?
Kendileri kadar CV’leri de güzel
Türkiye Güzellik Yarışması için finalistler açıklandıktan sonra, adayların güzelliği kadar birçoğunun aldığı iyi eğitim, edindikleri meslekler de konuşulmaya başladı. Peki neydi onları güzelliklerini yarıştırmaya iten şey?
Kahve tutkunları yeni lezzetlerin peşinde
Kahve kültürü, son yıllarda hızla değişip gelişiyor. Farklı aromalar ve demleme teknikleri popülerleştikçe tüketici, geleneksel tatların yanı sıra farklılık arıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde terörizme yer olmadığı gibi, terör destekli siyasete de yer yoktur. Ülkemizde terörün olmadığı bir iklimi tesis edeceğiz. Bizim asıl mücadelemiz teröristler yanında bunları üstümüze salanlarladır" dedi.
Trump'tan Putin'e "gerginliği düşürme" çağrısı
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yaptığı bildirildi
Cimbom tutulmuyor!
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında en yakın takipçisi Samsunspor'u 3-2 yendi. Galibiyeti getiren golleri; 3 ve 55. dakikalarda Victor Osimhen, 85'te Batshuayi kaydetti. Ligde yenilgi yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılılar bu sonuçla 31 puana yükseldi. Cimbom'un super yıldızı Victor Osimhen, son 6 resmi maçta 8 kez ağları havalandırdı
Düzce'de zincirleme kaza!
Düzce'de Anadolu Otoyolu’nda 200 metre mesafeyle meydana gelen ve 10 aracın karıştığı iki ayrı kazada 8 kişi yaralandı. Zincirleme kazalar nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde yaklaşık 2,5 saat trafik akışı sağlanamadı
Trump, ateşkes için Biden yönetimine mesaj iletti
ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın, Joe Biden yönetimine, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması çabalarında ilerleme kaydedilmesi gerektiği mesajını ilettiği öne sürüldü
15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte 15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası...
Maganda kurşunu genç kızı hayattan kopardı
Şanlıurfa'da 19 yaşındaki genç kız maganda kurşununun hedefi oldu. Bir düğünde rastgele açılan ateş sonucu merminin isabet ettiği Reyhan Sağ hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu ve Mauro Icardi'nin dönüş tarihini açıkladı.
"Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü olarak hizmet veren ve uygun fiyatlı paketleri ile bilinen Netgsm, baz istasyonlarından veri sağladığı Turkcell tarafından engellendiğini iddia eden bir açıklamada bulundu. Bununla birlikte internet sitesi üzerinden fiyat artırımı açıklaması da geldi. Netgsm, fiyatlarını ortalama %68 olacak şekilde artırdığını belirtti.
Osimhen attı, Icardi anons edildi!
Galatasaray'ın attığı gollerden sonra sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Mauro Icardi'nin ismi anons edildi
Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
ABD’de Donald Trump’ın seçim gecesi elde ettiği büyük zaferden bir gün sonra Melania Trump sosyal medya üzerinden ulusa seslendi ve “Amerikalıların çoğunluğu bu önemli sorumluluğu bize emanet etti” dedi.
"Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. HT Spor'da bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle yorumlayan Rıdvan Dilmen, konuk takım lehine verilen penaltı pozisyonlarına açıklık getirdi.
Taksiler nasıl ortaya çıktı?
Taksilerin tarihi, insanlığın şehir içi ulaşım ihtiyacını karşılamaya yönelik yaratıcı çözümlerle dolu. 1600'lerin Londra'sında at arabalarıyla başlayan bu hikaye, teknolojinin gelişimiyle bugünkü modern taksilere dönüştü. Taksinin dünden bugüne yolculuğuna yakından bakalım. İşte detaylar...
İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
İstanbul Fatih'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan bir kişi cadde üzerinde hayali çatışmaya girdi. Park halindeki bir aracın arkasına saklanarak çatışmaya devam eden kişi, vurularak yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
İstanbul Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin katiliyle karşılaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Şirin Elmas'ın çöp konteynerinin başında Mustafa Örün ile konuştuğu, daha sonra onunla yürüyerek gitmesi yer alıyor.
Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Rams Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
İspanya'nın doğusundaki Valencia bölgesinin kentlerinde meydanlara çıkan binlerce kişi, 29 Ekim'de yaşanan ve 223 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sırasında kötü bir yönetim gösterdiği gerekçesiyle Valencia özerk hükümeti başkanı Carlos Mazo'nun istifasını istedi.
Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
Ankara'nın Sincan ilçesinde, Mehmet Emin Demir, eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü ev sahibi Ömer Yalaz'ı tabancayla vurarak öldürdü. Mehmet Emin Demir'in, Ömer Yalaz'ı öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Vitiligo, ciltte yer yer pigment kaybı, dolaysıyla açık renk lekelerin görülmesidir. İlk lezyonlar en sık ellerde, ön kollarda, ayaklarda ve yüzde meydana gelir. Ağız ve göz çevresinde de dağılım sıktır. Vitiligonun bir kısmı kalıtsaldır ve yeni doğanlarda bile görülebilir. Vitiligo doğumdan ileri yaşlara kadar herhangi bir zamanda ortaya çıkabilse de, başlangıç en çok 10-30 yaş arasıdır" dedi
Levent Kırca itirafı
Tiyatro ve sinema oyuncusu Pekcan Türkeş ile buluştuk. 'Olacak O Kadar'daki 'Yusuf Yusuf Usta' tiplemesiyle geniş çevrelerce tanınan Türkeş ile hem sanat yolculuğunu hem de şimdiki hayatını konuştuk