Dijital Deneyim Müzesi, Beyoğlu

Müzenin her bir köşesi, ziyaretçilerin sanatın farklı boyutlarıyla buluşmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmış etkileşimli sergilere ev sahipliği yaparken, aynı zamanda yerli yaratıcılığı da ön planda tutuyor. Müzede sergilenen interaktif tasarımlar ve yazılımlar, yerli yaratıcılığın ve inovasyonun bir vitrini olarak, Türk yazılımcı ve tasarımcılar tarafından özenle hazırlanmış.

Ziyaret Saatleri: Dijital Deneyim Müzesi Pazartesi günleri kapalı olup diğer hafta içi günleri 09.00 - 18.00 arasında, hafta sonu ise 09.00 - 19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.