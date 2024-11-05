Kadınlar ve erkekler ağrıyı farklı mı hissediyor?

'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı

Konya'da bir yıl önce boşandığı 27 yaşındaki Murat Uluşan'ın boş araziye götürüp öldürdüğü 25 yaşındaki Bahriye Kalaycı'nın babası Ahmet Kalaycı konuştu. Kalaycı, "Cumartesi günü gelip, çocuğu alıp götürdü. Aradan 10-15 dakika geçtikten sonra kızımı 'Çocuk hastalandı' diye aramış. Ben işe gitmiştim. Kızım aradı, durumu anlattı ve oğlunu hastaneye götüreceklerini söyledi. Ben de 'Kızım gitme, çocuk 10 dakika önce iyiydi. Ne zaman hastalandı? Sen gitme' dedim, yalvardım" dedi. Baba Kalaycı, "Ben kızımı çok uyardım. 'Kızım bak, paranın üstüne düştü, bu sana bir şey yapar. Olan biteni görüyoruz gazetelerde, televizyonlarda' dedim. Kızım bana 'Baba bir şey yapmaz' diyordu. En sonunda yaptı, bitirdi kızımı" diye konuştu.