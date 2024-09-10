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Türkiye Güzeli adaylarının kendileri kadar CV'leri de güzel

Türkiye Güzellik Yarışması için finalistler açıklandıktan sonra, adayların güzelliği kadar birçoğunun aldığı iyi eğitim, edindikleri meslekler de konuşulmaya başladı. Peki neydi onları güzelliklerini yarıştırmaya iten şey?

Giriş: 10.09.2024 - 08:00 Güncelleme: 10.09.2024 - 08:00
Melike Tümer
Haberler Stil Türkiye Güzeli adaylarının kendileri kadar CV'leri de güzel

“Bütün dünyada güzel kadınlar seçilir ve memleketlerinin güzellik kraliçesi intihap edilirken, bizim böyle bir kraliçemiz niçin olmasın? Türkiye’nin en güzel kadını acaba kimdir?”

İşte Türkiye’nin güzellik yarışması macerası, 1929 yılında Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan bu ilanla başladı. Genç kadınlar, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de güzelliklerinin ödüllendirilmesini istedi.

İlk kez Feriha Tevfik’in taşıdığı ‘Türkiye Güzeli’ ünvanı ile birlikte kraliçe tacı, yıllar boyunca bir güzelden diğerine aktarıldı.

1932 yılında, kraliçe tacını bir önceki yılın güzelinden devralan Keriman Halis, aynı yıl içinde ‘Dünya Güzellik Kraliçesi’ ünvanını da kazanınca güzellik yarışmaları ayrı bir önem kazandı ülkede.

Ama tartışmalar da yarışmanın tarihi kadar eski.

Yarışmaya katılma kriteri, “16–25 yaş arası, hiç evlenmemiş olmak” olarak geçiyordu. İşte bu “hiç evlenmemiş olmak” yarışmada, bugüne kadar sansasyonel seçimlere yol açtı.

Hülya Avşar’ı meşhur eden tacın geri alınma hikayesini hatırlarsınız. Avşar, 1983 yılında Türkiye Güzeli seçilmiş, fakat genç yaşta evlenip boşandığı ortaya çıkınca tacı iki gün sonra elinden alınmıştı. Taç sonra, Dilara Haraççı'ya verildi. Ama şöhret yarışmasını asıl kazanan Hülya Avşar oldu. Düşünün; Hülya Avşar’ı mı daha iyi tanıyorsunuz, Dilara Haraççı’yı mı?

Benzer durumu yarışmanın ilk yapıldığı yıl, Hicran Hanım yaşadı. Daha önce evlenmiş olduğu öğrenilen Hicran Hanım yarışmadan diskalifiye olunca yerine taç, Feriha Tevfik’e verildi. Ama bu defa şöhret yarışmasını kazanan, tacın yeni sahibi oldu. Aldığı kraliçe ünvanı sayesinde dönemin ünlü yıldızlarıyla aynı sahneleri paylaşma fırsatı bulan Tevfik, ‘Bataklı Damın Kızı Aysel’ filminde rol aldı örneğin.

1950 yılında düzenlenen yarışmaya katılan ve mayolu olarak seçilen ilk güzel olan Güler Arıman’ı bir sonraki yıl Günseli Başar takip etti. Başar, aynı yıl ilk 'Avrupa Güzeli' de oldu.

Bu ünvanı 30 yıl sonra ikinci kez, 1982 yılının Türkiye Güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu kazandı. Aynı ünvana 1984’te Neşe Erberk, 1993’te Arzum Onan sahip oldu. 2002 Türkiye Güzeli Azra Akın ise aynı yıl, 1932’den sonra ilk kez Türkiye’ye ‘Dünya Güzeli’ ünvanını taşıdı.

Güzellik yarışması organizasyonları, geçmişten bugüne yakından tanıdığımız birçok isim kazandırdı şöhret dünyasına. Nebahat Çehre, Hale Soygazi, Aydan Şener, Pınar Altuğ, Demet Şener, Çağla Şıkel, Ayşe Hatun Önal, Yüksel Ak, Hande Subaşı, Merve Büyüksaraç, Melisa Aslı Pamuk ve daha fazlası…

Güzellik yarışmaları son dönemde seyirciler açısından eski popülaritesini kaybetmiş olsa da hiç ara vermeden yeni güzeller seçilmeye devam etti. Aradan sıyrılan isimler, oyunculuk, modellik ya da sunuculuk alanında kendilerine bir yer edindi.

Aralarında Boğaziçi mezunu Neşe Erberk, İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu Hande Subaşı gibi iyi eğitimli isimler olsa da çoğunluğu liseden mezun olduktan sonra modelliğe başlayıp güzellik yarışmasında şansını denemişti. Eğitimleri ne olursa olsun en çok güzellikleriyle ve aldıkları ünvan sonrası yaptıkları işlerle konuşuldular.

YENİ FİNALİSTLERİN DOLU ÖZGEÇMİŞLERİ

Bu yılın yeni güzel adayları birkaç gün önce açıklandı. Malum, jüriden önce seyirci seçimini yapmaya başladı. Favoriler belirlendi. Evet, finalistler gerçekten fizikleriyle dikkat çekiciydi. Ama dikkatimizi cezbeden başka bir şey daha vardı. Adayların birçoğu, iyi eğitim almıştı.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, Torino Üniversitesi Uluslararası Hukuk 4. sınıf öğrencisi Candan Şeviktürk, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Ayşe Sena Şeref, Mozarteum Üniversitesi Opera Bölümü mezunu Ezgi Güngör ve daha fazlası… Peki bu genç kadınları, aldıkları eğitim alanında kariyer yapmaktan alıkoyan ve güzellik yarışması aracılığıyla şöhret basamaklarını tırmanmak üzere yola koyulmaya iten neydi?

“Güzellik yarışmalarına katılım, öncelikli olarak daha kısa sürede kariyer ve ün sahibi olmak için atılan adım olarak değerlendirilebilir” diyen Uzman Psikolog Hande Taştekin, “Şu an güzellik yarışmalarında yüksek eğitimli insanları katılımcı olarak görebiliyoruz. Bu da aslında toplumsal bir inanca bağlı olan bu gibi platformlara katılan insanların ‘daha az zeki olabileceği’ gibi bir inancı yıkmaya yönelik bir adım haline gelebilir” ifadesini kullanıyor.

Taştekin’in eğitimli kraliçe adaylarıyla ilgili şu yorumu önemli:

Ülkemizde yapılan ilk güzellik yarışmalarında ele alınan estetik kaygıdan öte ulusal özgüveni ortaya koyma kavramı, katılımcıların sadece güzellikleriyle ön plana çıkmamalarıyla birlikte yeniden düşünce sistemine ve toplumsal algıya kazandırılabilir.

HEM AKADEMİSYEN HEM KRALİÇE

Güzellik yarışmalarını düşündüğünüzde aklınıza ilk gelen şey, muhtemelen akademi, sosyal sorumluluk veya sürdürülebilir finans değildir. Ama dünyadaki yarışmalarda da güzelliklerinin yanı sıra kendilerine kattıkları özelliklerle öne çıkan adaylar, adlarından hep söz ettirdi. Örneğin Oxford Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Ana Nacvalovaite seçkin bir akademisyen ve tanınmış bir uzman olmasının yanı sıra, aynı zamanda 2023’ün Büyük Britanya Güzeli’ydi.

İlk başta bir çelişki gibi görünebilir ama Ana için gösteriler ve akademi dünyası birçok açıdan kesişiyordu. “Güzellik yarışmaları bana cinsiyet eşitliği, insan hakları ve sürdürülebilirlik gibi benim için önemli olan sosyal ve çevresel konuları tanıtabileceğim bir platform sağladı. Bana konuşmam için bir sahne verdi” demişti.

“Bir akademisyen olarak sosyal sorumluluğu, sürdürülebilirliği ve toplumun tüm yönlerini destekleme konusunda tutkuluyum. Dolayısıyla güzellik yarışmasına katılmam bana daha geniş bir kitleye ulaşma ve bu konularda farkındalık yaratma konusunda eşsiz bir fırsat verdi” yorumunu yapmıştı.

2022 İspanya Güzeli Paula Pérez de tıp alanında eğitim görmüş bir doktor olarak intiharın önlenmesi alanında sosyal sorumluluk projesi geliştirmişti. Bir doktor olarak deneyim ve bilgilerini başkalarının hayatlarını iyileştirmek için kullanmıştı.

İnsanlar neden güzellik yarışmalarında güzelliklerini tasdikletme ihtiyacı duyuyor?

“Günümüzde güzellik, insanlar arasında olmazsa olmaz bir algı haline gelmeye başladı. Bu durum, tabii ki güzelliği vaat eden sektörleri hızla çoğaltmaya başladı” diyen Uzman Psikolog Hande Taştekin, “Güzelliği elde etmek bir yarış haline geldi. Güzel veya yakışıklı görünmek için estetiğe başvuranların da sayısı oldukça arttı” ifadesiyle içinde bulunduğumuz yanılsamayı anlatıyor.

Artan güzellik baskısının, kişinin beden imajına karşı, düşünce sistemine karşı algı bozulmaları, normal olanı dahi değiştirmeye yönelik davranışlara yol açtığını anlatan uzman isim şunları söylüyor:

“Güzel olma isteği çok küçük yaşlara kadar düşen yoğun bir çaba haline geldi. İnsanların fiziksel görünümleri ile başarılı olacağına veya iş mecrasında bu sayede hızla yükselebileceğine dair çarpıtılmış bir inanç geliştirdiği gözlemleniyor. Örneğin yapılan güzellik yarışmalarına katılan insanların düşüncelerinde öncelikli olarak ‘görülme isteği’ yatıyor. Kimi insanlar için güzellik yarışmaları en kısa yoldan yeteneklerini sergileyebileceği imkan, sosyal çevrelerini genişletebilmek için bir adım, hızlı kariyer edinebileceği bir araçken; kimi insanlar için başkaları tarafından fiziksel görünümlerinin onaylanması ile elde edeceği kazanç ve zafer, kendini görünüşüyle ispatlama veya altta yatan özgüvensizliği bastırma yolu bile olabiliyor.

Uzman Psikolog Taştekin’e göre güzelliğin ve yakışıklılığın ön plana çıktığı yarışma platformları aslında insanlarda duygu karmaşalarını da ortaya çıkarıyor. İnsanların edindikleri başka özellikler değer kaybı haline geliyor. Bu durum ise “ne kadar güzel ne kadar çekici görünürsem o kadar çok sevilirim” düşüncelerini ortaya çıkarıyor.

Bu düşünceler insanların kendilerini gösterebilecekleri kolay yolları seçme veya bunların peşinde olma itkileri (itici neden) doğuruyor. Hızlı bir başarı elde etmek, kişiye kendini toplum tarafından kabul görmüş ve onaylanmış hissettiriyor; özgüven duygusunu artırıp oyunculuk, modellik veya başka kariyer alanları için cazip hale geliyor.

Güzellik yarışmalarının final anını gözünüzün önüne getirin. Tir tir titreyen adaylar, sunucunun iki dudağı arasındaki sonucu alana kadar hayatlarının en heyecanlı birkaç dakikasını yaşıyor. İsim ilan edilince öyle bir duygu boşalması yaşanıyor ki, sevinen de üzülen de birlikte ağlıyor. Vee sonunda ‘en güzel’ ünvanı bir kişinin oluyor. Bu ünvanı almak bir insan için neden bu kadar önemli, hiç düşündünüz mü?

“Güzellik kavramı çağlar boyunca artı ve eksi özellikleriyle her zaman önemli olmuştur. Güzellik; kabul görmek, güç, öne çıkmak gibi tanımları da beraberinde getirmiştir” diyor Uzman Psikolog Taştekin ve ekliyor:

“Temelde özgüvensizliğin yarattığı, sürekli başkaları tarafından onay almanın beklendiği, yetersizlik duygularının taşındığı bir güzellik ise kişinin yanlış seçimlere yönelmesine veya çarpıtılmış algıya sahip olmasına neden olabilir. Özellikle son zamanlarda kadınlara dayatılan her yaşta genç ve güzel görünme mecburiyeti, kadınların sürekli olarak estetik müdahale ihtiyacı duymasına neden oluyor. Kusursuz güzellik arayışı ise sonunda depresif duygu durumlarına, kişilik bozukluklarına kadar ilerleyebiliyor.”

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Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
Narin Güran cinayetinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan 24’üncü kişiden kan donduran itiraf geldi. Olay günü muhtarı bir sorun için aradığını belirten şüpheli Nevzat Bahtiyar, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. 200 bin TL karşılığında bunu yaptığını iddia eden Nevzat Bahtiyar'ın, tutuklu amca Salim Güran ile jandarmanın yaptığı arama çalışmasında da yer aldığı belirlendi. Narin’in yapılan otopsisinin ön raporu da ortaya çıktı. Ön otopsi raporunda, ceset üzerinde kesici ve delici alet izine rastlanmadığı ve Narin’in sol bacak diz kapağında itibaren kopma olduğu belirtildi. Öte yandan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Jandarmanın itirafçı ile birlikte köyde keşif yaptığı öğrenildi. Didem Arslan Yılmaz da Show TV’deki programında Türkiye’yi sarsan cinayetin nedeni ile ilgili şoke edici iddiaları aktardı. Habertürk'teki programa katılan Didem Arslan Yılmaz, harita üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Son dakika haberine göre; gözaltına alınan Baba Arif Güran serbest bırakıldı
İsrail basını: Hükümet Gazze'nin kuzeyini ilhak etmeye hazırlanıyor
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail gazetesi Haaretz'de yer alan haberde, Netanyahu hükümetinin Gazze'nin kuzeyinin ilhak etmeye ve bu bölgede İsrailliler için yerleşim yerleri kurulmasına hazırlandığı öne sürüldü
Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
Uluslar Ligi’nde Türkiye, ikinci maçına İzlanda karşısında çıktı. Maçı 3-1 kazanan Milli Takım, 4 puana yükseldi. Kerem Aktürkoğlu bulduğu 3 golle maça damga vurdu. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan mücadeleyi değerlendirdi
Dünyada ilk tam göz nakli yapılan hasta 'olağanüstü' ilerleme kaydetti
Dünyada ilk tam göz nakli yapılan emekli Amerikan askerinin bir yıl sonra önemli bir ilerleme kaydetmesi bu alanda çalışan doktorlara umut verdi.
İzmir'de Kerem şov!
A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. A Milli Takım'ın gollerini 2, 52 ve 88. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti
Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton, kemoterapi tedavisinin tamamlandığını açıkladı
HT Spor bugün yayında!
Spor camiasına yepyeni bir soluk geliyor! Ciner Medya Grubu'nun yeni kanalı "HT SPOR" bugün yayın hayatına başlıyor
Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sevgilisini otel odasında darp ederek öldüren adam kaçmaya çalıştı ancak otel personeli peşini bırakmadı, polis zanlıyı gözaltına aldı
Mourinho HT SPOR'da!
Türkiye'nin yeni spor kanalı HT SPOR, yayın hayatına bomba bir röportajla 'merhaba' diyor... Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk özel röportajını HT SPOR'a veriyor... Ahmet Selim Kul ve Sine Çakır Heyse soracak, Jose Mourinho yanıtlayacak. Portekizli teknik adamın gündem yaratacak röportajı 10 Eylül Salı akşamı saat 21.00'de HT SPOR ekranlarında...
Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
Apple’ın merakla beklenen “It’s Glowtime” etkinliği bugün, 9 Eylül 2024’te Türkiye saati ile saat 20:00’da (TSİ) başladı. Etkinlik, Apple’ın web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Yeni tanıtılanlar arasında yer alan yeni işletim sistemi iOS 18 ise, geliştirilmiş gizlilik ayarları, yeni widget’lar ve daha iyi yapay zeka yetenekleri gibi birçok yeni özellik içeriyor. Yeni iPhone 16'nun global satış fiyatının en ucuz versiyon olan iPhone 16 128 GB, 799 dolar olacağı belirtildi. 256 GB ve 512 GB versiyonu ise sırasıyla 899 dolar ve 999 dolardan satışa sunulacağı açıklandı. Türkiye'de ise en ucuz versiyon, 64.999 TL en pahalı versiyon ise 119.999,00 TL olacak.
Cenaze törenine damga vuran sözler!
Diyarbakır'da cansız bedeni 19 gün sonra çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Celal Büyük'ün sözleri yürekleri yaktı. İşte Narin'i son yolculuğuna uğurlarken cenaze törenine damga vuran o sözler...
"Montella'yı rahat bırakın"
Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul mücadeleyi değerlendirdi
İsrail Gazze'de çadırları vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordumuzun disiplinine, insicamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız." dedi. Erdoğan, "Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız. Masum yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisi olacağım" değerlendirmesinde bulundu
8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti, son yıllarda çocuklara karşı işlenen korkunç suçlardaki artışı gündeme getirdi. Adalet Bakanlığı 2023 yılı Adli Sicil İstatistik'lerine göre çocuklara yönelik cinsel istismar suçları 8 yılda ikiye katlandı. Sadece 2023 yılında çocukların cinsel istismarı suçu ile ilgili dosya sayısı 66 bin 138 oldu. Kovuşturma evresinde olan ve aynı yıl karara bağlanan 14 bin dosyanın yaklaşık yarısında mahkumiyet ve yine yaklaşık yarısında ise beraat kararları çıktı. Habertürk'ten Kenan Butakın'ın haberi..
'Orta Doğu'da savaş çıkmasını isteyenler var'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda, Rusya'nın girişimi dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler nezdindeki tüm girişimlerin durdurulduğunu söyledi. Lavrov, ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu planın ise "İsrail tarafından görmezden gelindiğini" savundu
Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin Güran hakkında açıklamada bulundu. Bakan Tunç, "İfade işlemleri devam ediyor. Gece saatlerinde bir kişinin daha ifadesine başvuruldu. Canice katledilmesine sebep olanlar, katledenler bulunacak. En ağır cezayı alacaklar. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular var. İfadeler, çapraz sorgular devam ediyor" dedi
Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
Yıllardan beri neredeyse her erkeğin korkulu rüyası olan saç dökülmesi sorunu, günümüzde bile tam olarak çözüm bulunamadığı için devam etmektedir. Erkekler, kadınlara göre daha fazla saç dökülme riskine sahiptir. Peki, bunun sebepleri nelerdir?
Aşk açıklaması
Yasemin Kay Allen, Kerem Bürsin ile ilişki yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi