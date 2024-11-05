İran'da üniversitede kıyafetlerini çıkaran kadının psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi
İran'ın başkenti Tahran'daki İslam Azad Üniversitesi'nin kampüsünde bir kadının iç çamaşırlarıyla dolaştığı görüntüler paylaşıldı. Genç kadının başörtüsü uyarısına tepki olarak kıyafetlerini çıkardığı öne sürülmüştü. İran basınında yer alan haberlerde, iki çocuk annesi kadının yakın zamanda boşandığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Kadının eski eşi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, görüntülerin paylaşılmamasını istedi ve eski eşinin kötü olan ruh sağlığının bu haberlerden etkilenebileceğini dile getirdi.
İran'ın başkenti Tahran'daki İslam Azad Üniversitesi'ndeki kadın öğrenci, başörtüsü uyarısına tepki göstermek için kampüste kıyafetlerini çıkararak, iç çamaşırlarıyla dolaştı. Dünyanın gündemine damga vuran bu görüntüler, uluslararası basında kadın öğrencinin başörtüsü zorunluluğuna bir protesto olarak yorumlamıştı.
Ancak İran basınında çıkan haberlerde, kadının bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. İki çocuk annesi kadının yakın zamanda boşandığı ifade edildi. Kadının eski eşi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, görüntülerin paylaşılmamasını istedi ve eski eşinin kötü olan ruh sağlığının bu haberlerden etkilenebileceğini dile getirdi.
Olayın ardından kadın gözaltına alınmıştı.
Olay
Diğer yandan her ikisi de olay yerinde olduklarını söyleyen bu iki görgü tanığı, BBC Farsça'ya verdikleri röportajda, polisle yaşandığı belirtilen tartışmanın farklı detaylarını anlattılar.
Tanıkları genç kadının, "elinde cep telefonuyla birkaç sınıfa girdiğini, sanki öğrencileri videoya çekiyormuş gibi davrandığını" söylediler.
Buna göre, bu kadının sınıfa izinsiz girmesinden sinirlenen profesörlerden biri, ne yaptığını anlamak için öğrencilerden birini peşinden gönderdi. Ancak tanıkların biri, öğrenciler genç kadınla yüzleştikten sonra kadının "çığlık attığını ve bağırdığını" söyledi.
Tanıklardan biri, avluya ulaştığında kadının kıyafetlerini çıkardığını gördüğünü söyledi.
Bu tanıklara göre genç kadın ve polis arasında tartışma yaşanmadı. Ancak bu öğrenciler kızın sınıflara ani girişinden sonraki anlara tanık olmuştu. Kadının kıyafetlerini çıkardığı anı da görmemişlerdi.
Tanıklara göre genç kadın bina içinde öğrencilere, "Sizi kurtarmaya geldim" dedi.