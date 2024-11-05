Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme | Son dakika haberleri

        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!

        Adana'da, sokakta tartıştığı 47 yaşındaki dünürü Abdulkadir Tozkoparan'ı, tabancayla ensesinden vurarak öldüren 51 yaşındaki Nazmi Çelik, göçmen kaçakçılarıyla anlaşıp Yunanistan'a gitmek üzere sınırdan geçerken yakalandı. Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 10:36 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da olay, 12 Ekim'de saat 18.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kızı, damadından şiddet gördüğü gerekçesiyle evine dönen Nazmi Çelik (51), dünürü Abdulkadir Tozkoparan'a (47) kin beslemeye başladı.

        DÜNÜRÜNÜ ENSESİNDEN VURDU

        Dünürünü öldüren Nazmi Çelik.
        Dünürünü öldüren Nazmi Çelik.

        DHA'daki habere göre yanına aldığı ruhsatsız tabancayla dünürünün evine giden Çelik, sokakta Tozkoparan ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada Nazmi Çelik, tabancayla Abdulkadir Tozkoparan'ı ensesinden vurup kaçtı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Abdulkadir Tozkoparan hayatını kaybetti.
        Abdulkadir Tozkoparan hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Tozkoparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Abdulkadir Tozkoparan, toprağa verildi.

        SINIR KAPISINDA ÖNLEM ALINDI

        Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çelik’in cinayetin ardından kentten ayrıldığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, Nazmi Çelik’in yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığını belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine İpsala Sınır Kapısı'nda güvenlik önlemi alındı.

        GÖÇMEN KAÇAKÇILARIYLA ANLAŞTI

        Göçmen kaçakçılarıyla anlaşıp, Yunanistan'a gitmek üzere kamyonete binen Çelik, sınır kapısında güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

        TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Gözaltına alınıp, Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Nazmi Çelik, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Edirne Adliyesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye çıkarılan Çelik, tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Engelli oğlunu gezdirirken hayatını kaybetti!
        Engelli oğlunu gezdirirken hayatını kaybetti!
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Tahmin edilmesi en zor seçim: Harris mi Trump mı?
        Tahmin edilmesi en zor seçim: Harris mi Trump mı?
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        Migren en çok kadınları vuruyor
        Migren en çok kadınları vuruyor
        Diyarbakır'da kahreden olay! Telefonu için canını verdi!
        Diyarbakır'da kahreden olay! Telefonu için canını verdi!
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları!
        Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları!
        Karadeniz için sağanak uyarısı! Bu bölgelerde fırtına var
        Karadeniz için sağanak uyarısı! Bu bölgelerde fırtına var
        Habertürk Anasayfa