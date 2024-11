Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!

Ankara'da olay, 18 Şubat'ta Çankaya ilçesinde meydana geldi. Fırat Sucuğ (38), kuzeni Erdi S. (33) ile birlikte, sosyal medyada tartıştığı Alper A. (28) ile görüşmek için onun akrabası Savaş Koç'un (40) iş yerine gitti.

"ÖLÜ NUMARASI YAPTIM, HAREKETSİZ DURDUM"

Tutuklu yargılanan Fırat Sucuğ.

Sonra Fırat silahını düzeltmişti. O sırada ben can havliyle kendimi korumaya çalışıyordum. En sonunda beni vurdu. Tekrar bir daha beni öldürmesin diye ben ölü numarası yaptım, hareketsiz durdum. Ama her şeyi duyuyordum. Yani ben adaletin şu an için yerini bulmasını istiyorum. Hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Şans eseri yaşıyorum şu an. O kurşun bir santim daha içeri girse şu an ayakta olmayabilirdim" dedi.