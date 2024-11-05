Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de yaşayan Wanda Nara'nın kendisini bir kez daha aldatması üzerine dün alyansı atmıştı.

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Bundan saatler sonra da Nara, misillemede bulunarak açtığı canlı yayında, Rapçi sevgilisi L - Gante ile öpüşmüştü.

Wanda Nara, Mauro Icardi'den ayrılmasıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Wanda Nara, 'Türkiye' başlığını attığı açıklamasında şunları söyledi; "Cinsiyetçi kültür, kendim ve kızlarım için istediklerimin çok uzağında. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu bana iyi geliyor. Hayranların idolleriyle gerçekten gurur duyup duymamaları için tüm tarafları ve durumları bilmeleri gerekiyor. REKLAM

Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum. Umarım onlar da benimle aynı ideallere sahiptirler. Daha mutlu olmadığımda ayrılırım. Kimsenin dış görünüşü beni ilgilendirmiyor. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmam. Mutlu olduğum sürece, bu durum sona erdiğinde yoluma devam etmek en samimi şey gibi görünüyor. Çocuklarım için endişelenmeyin. Eğer benim olduğum bir şey varsa o da iyi bir anne olmamdır. Sırf birliği sürdürmek için sadakatsizlik durumlarını sürdürmek veya gizlemek en azından benim için daha sağlıklı değil. Her zaman mutluluğumu aramaya gideceğim.

Bu arada; La Gazzetta dello Sport Gazetesi'nin haberine göre; evliliğini bitirme kararı alan Mauro Icardi, Wanda Nara’dan olan çocuklarına DNA testi yaptırmaya karar verdi.